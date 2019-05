Légère baisse de la présence syndicale au Québec

Cependant, le nombre d’emplois syndiqués a augmenté, passant de 1 309 000 à 1 420 000, soit une hausse de 8,5 %, représentant 111 000 emplois. Mais c’est uniquement dans le secteur public que l’emploi syndiqué a crû, précise l’ISQ.

Entre 2008 et 2018, le nombre d’emplois syndiqués dans le secteur public a augmenté de plus de 120 000, tandis qu’il a connu une légère baisse dans le secteur privé.

Par ailleurs, le taux de présence syndicale est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. En 2018, ce sont 39 % des Québécoises qui occupaient un emploi syndiqué par rapport à 37,8 % des Québécois.

« Le taux de présence syndicale chez les femmes, depuis 2016, est supérieur à celui des hommes. Au cours de la période, le taux de présence syndicale des femmes a peu varié; il se maintient entre 38 et 39 % environ. C'est le taux de présence syndicale des hommes qui a diminué, qui est passé sous celui des femmes, en fait, au cours des trois dernières années », a expliqué Marc-André Demers, analyste en statistiques du travail à l'ISQ.

C'est dans la tranche d'âge des 45 ans et plus que le taux de présence syndicale a le plus diminué. Ce taux est passé de 45,5 à 41,9 % durant la décennie.

Le taux a légèrement baissé chez les 15-24 ans, passant de 23,3 à 22,7 %.

Chez les 25 à 44 ans, le taux est resté quasiment stable, passant de 40,2 à 40,3 % durant la décennie.

Baisse de la présence syndicale pour la plupart des niveaux de scolarité

La baisse la plus importante de la présence syndicale a été enregistrée à tous les niveaux de scolarité pendant la dernière décennie.

Chez les diplômés universitaires, le taux a connu la plus forte baisse, soit de 44,2 à 39,8 %.

La présence syndicale a connu une baisse également chez les travailleurs qui n'ont pas de diplômes d'études secondaires. Le taux est passé de 30,1 à 27,7 %. Tandis que chez ceux qui ont un diplôme d'études secondaires, le taux est passé de 37 à 33,9 %.

La catégorie des diplômés postsecondaires est la seule qui a connu une hausse de la présence syndicale. Le taux est passé de 40,6 à 41 %.

Maintien de l’avantage salarié chez les syndiqués

En 2018, le salaire horaire moyen des employés du secteur public est de 28,31 $, alors que celui des non-syndiqués est de 23,61 $. Un écart d'environ 15 %.

Cependant, la hausse salariale a été plus rapide chez les employés non syndiqués (+30 %) que les employés syndiqués (+25 %) au cours de la période de 2008 à 2018.

La grande région de Montréal en tête

Les emplois syndiqués ont enregistré une hausse dans la grande région de Montréal entre 2008 et 2018. Laval, Lanaudière, les Laurentides, la Montérégie et Montréal ont connu une hausse d’environ 91 000 emplois syndiqués.

Ces régions comptent environ 60 % de l’emploi total au Québec.

Le Québec en avance

Malgré une légère baisse, la présence syndicale au Québec demeure la plus élevée au Canada avec un taux de 38,4 %. Le taux en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta est inférieur à 30 %.

Le Québec dépasse également tous les États américains en matière de présence syndicale, où le taux de syndicalisation varie de 5 à 24,3 %.