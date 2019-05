Sécurité à Saint-Boniface : des citoyens inquiets prêts à s’impliquer

Mardi soir, des citoyens de Saint-Boniface se sont rencontrés pour discuter de la hausse des crimes contre la propriété dans leur quartier. Certains dénoncent l'absence d'intervention de la police ou des délais trop longs, et tentent de trouver eux-mêmes des solutions.

Pour la résidente de Saint-Boniface et organisatrice de l'événement, Suzanne Druwé, les statistiques sur la criminalité du quartier sont loin de refléter la réalité.

Il y a très peu d'intervention de la police quand il y a des crimes contre la propriété. Alors les habitants ont tout simplement arrêté d’appeler pour les rapporter , dit-elle.

Claude Grimart est un des citoyens du quartier qui a participé à l'événement. Après avoir vécu presque toute sa vie à Saint-Boniface, il explique que la sécurité du voisinage s’est dégradée ces quatre dernières années.

Si tu laisses quelque chose qui n’est pas sécurisé sur ta propriété, ça va disparaître, ça va être piqué, ça va être enlevé, ça va être volé. Claude Grimart, résident de Saint-Boniface

Pour agir à son échelle, M. Grimart prévoit de rejoindre les bénévoles du groupe Street Links. L’organisme à but non lucratif coordonne des patrouilles de citoyens dans le quartier pour prévenir les délits et dissuader les crimes. « C’est une bonne façon de s'entraider, c’est merveilleux », juge-t-il.

Il ajoute ne pas vouloir jeter le blâme sur le service de police, qu’il dit submergé par la crise de la méthamphétamine.

« Ces gens-là, quand ils sont sous l’effet de la méthamphétamine, ils perdent le Nord, ils perdent la tête, ils n’ont pas de jugement, ce qui peut les rendre davantage dangereux », soutient-il.

Le porte-parole de la police de Winnipeg présent à l'événement reconnaît que les délais d’intervention sont parfois importants, mais estime que les crimes sur la personne auront toujours la priorité sur les cambriolages.

Il demande aux résidents de laisser leur frustration de côté et de continuer à rapporter les délits de propriétés, les vols de vélos, voire les graffitis auxquels « personne ne porte d’intérêt ».

Prévenir les crimes, ce n’est pas juste le rôle de la police, cela doit inclure toute la communauté. On a besoin de savoir ce qu’il se passe, vous êtes nos yeux et nos oreilles. Un porte-parole de la police de Winnipeg

Dougald Lamont, le député de Saint-Boniface, estime que la frustration des résidents provient d’un manque d’investissement provincial en matière de sécurité et de prévention.

« Les gens veulent savoir qu’ils sont en sécurité chez eux, on entend ça à travers le Manitoba et ça empire. J’ai du mal à comprendre l’inaction du gouvernement », dit-t-il.

Pour Suzanne Druwé, cet événement était une première étape pour lancer la discussion. « Il y a toutes sortes de petites initiatives qu’on peut mettre en place pour faire une différence et je pense qu’on peut y arriver quand on se rencontre comme ça », conclut-elle.