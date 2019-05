La menace de grève des chauffeurs d'autobus scolaires écartée à Toronto

Les conseils scolaires de Toronto avaient en effet été avisés que le syndicat pourrait légalement déclencher une grève dès le 2 mai.

Des écoles françaises des conseils Viamonde et MonAvenir auraient été touchées par ce débrayage, tout comme celles des conseils scolaires public et catholique anglais de Toronto (TDSB et TCDSB).

La date exacte du vote de ratification n'a pas été précisée, mais cela devrait se faire rapidement, selon le syndicat. Aucun détail sur le contenu de l'accord ne sera rendu public avant le vote.

Les contrats des chauffeurs doivent être améliorés si l'on veut régler les problèmes récurrents du recrutement et du roulement des employés , a déclaré Naureen Rizvi d'Unifor.

Mme Rizvi considère qu'obtenir de meilleures conditions de travail pour les conducteurs lors des négociations est une priorité. Elle ajoute toutefois que des réformes sont nécessaires à l'échelle de la province pour améliorer la situation.

Le nouveau contrat, si l'entente de principe est approuvée, sera d'une durée de trois ans.