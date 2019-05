Incertitudes sur l’avenir de l’école francophone Beausoleil

Le conseil scolaire du Grand Victoria cherche de l’espace pour aménager de nouvelles classes et accueillir les élèves de l’agglomération qui sont de plus en plus nombreux. Pour cela, il envisage de rouvrir l’ancienne école Bank Street School.

Or, le bâtiment date des années 1910 et a besoin d’être mis aux normes parasismiques. Le secrétaire et trésorier du conseil scolaire du Grand Victoria, Mark Walsh, estime qu'il peut accueillir quelques classes, mais il suggère d’en ouvrir aussi dans le bâtiment de l’école francophone Beausoleil qui est situé juste à côté. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique en est locataire auprès du conseil scolaire du Grand Victoria depuis 2015.

Plusieurs parents d’élèves de l’école francophone s’en inquiètent. Mia Bellemare, qui a deux enfants en classe de maternelle, craint que, si la recommandation est adoptée, les classes anglophones prennent la place de classes francophones qui devaient ouvrir dans les prochaines années.

L’école Beausoleil accueille près de 70 élèves de la maternelle à la 3e année, mais le Conseil scolaire francophone compte y ouvrir des classes de niveau supérieur. J’aimerais bien que mes jumeaux puissent aller à l’école primaire au moins jusqu’à la sixième année explique ainsi Mia Bellemare.

Jennifer Bresciani, dont la fille Louisa fréquente l’école Beausoleil, craint que l’école perde son identité. Nous avons choisi une école francophone non seulement pour la langue, dit-elle, mais aussi pour la culture francophone, alors s’il y a des enfants anglophones, la culture de la francophonie va disparaître un petit peu.

La présidente de l’association des parents d’élèves, Rebecca Mellet, dit ne pas avoir été informée du projet, mais elle avait déjà interpellé le Conseil scolaire francophone sur l’avenir de l’école Beausoleil dont le bail arrive à échéance en juillet 2020.

La présidente du Conseil scolaire francophone, Marie-Pierre Lavoie, se dit attristée que le conseil scolaire du Grand Victoria envisage de récupérer une partie des locaux actuellement occupés par l’école francophone, alors que nos écoles débordent .

Elle rappelle que la cause du Conseil scolaire francophone qui est actuellement devant la Cour suprême du Canada porte justement sur le besoin de nouvelles écoles pour l’éducation en français en Colombie-Britannique.