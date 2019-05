L'étude comparative métro-tramway confiée à Systra

La Ville de Québec donnera le mandat à la firme Systra de réaliser l'étude comparative entre le métro et le tramway, suggérée par le ministère de l'Environnement de la Lutte aux changements climatiques.

Rémy Normand, vice-président comité exécutif de la Ville de Québec, a confirmé la nouvelle mardi lors d'un point de presse faisant le bilan des travaux jusqu'ici réalisés concernant le projet de réseau de transport structurant.

L'étude permettra de comparer « les principaux modes reconnus », soit le tramway, le train léger sur rail, le monoral et le métro en sous-terrain.

« On va regarder tous les aspects sous l'angle technique : la capcité de transport versus l'achalandage, les spécifications techniques, les exigences de construction, d'exploitation, ainsi que l'entretien, la fiabilité et les coûts de construction par kilomètre », a énuméré M. Normand.

« Le mandat sera donné à la firme Systra, qui est déjà sous contrat, ça va se faire dans les prochaines semaines », a-t-il ensuite précisé.

Éviter les biais

Une fois l'étude réalisée par Systra, la Ville a l'intention de soumettre le rapport à un expert neutre, « probablement un chercheur universitaire », qui pourra offrir son propre éclairage sur les conclusions.

« On ne veut pas laisser l'apparence qu'il y ait le moindre biais dans cette étude-là », a dit M. Normand.

L'étude sera réalisée « le plus tôt possible », a-t-il ajouté, sans pouvoir préciser d'échéancier.

Une douzaine de contrats ont jusqu'ici été octroyés en lien avec le réseau structurant de transport en commun.

La Ville de Québec a ainsi engagé 15,8 millions de dollars dans le projet jusqu'ici. Ces sommes proviennent de l'enveloppe de 215 millions $ octroyée par le gouvernement du Québec.

Séances d'information

La Ville de Québec va par ailleurs lancer une vaste opération de communication dès le mois de juin pour bien faire comprendre son projet de transport en commun.

Il y aura des consultations plus formelles avec des citoyens dans les secteurs plus chauds du parcours. Les llieux et les dates restent à confirmer.

La Ville va également mettre en fonction un bus itinérant qui va circuler dans les parcs et les grands événements pour répondre aux questions des citoyens. Elle va aussi mettre en place un mécanisme d'information permanent.

Avec les informations de Louise Boisvert