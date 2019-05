Winnipeg veut équilibrer la donne entre Airbnb et les hôtels

La Ville de Winnipeg travaille à une mise à jour de sa réglementation relative à la taxe d’hébergement vieille de 11 ans. Cette dernière stipule que les chambres d’hôtel doivent être facturées avec un surplus de cinq pour cent.

Le porte-parole de la ville, Kalen Qually affirme que la municipalité « étudie des options de mise à jour dans le but d’inclure les plateformes de location en ligne », tel qu’Airbnb.

Un rapport doit être présenté cette année devant le conseil de ville, lequel sera amené à voter les changements proposés.

Cette réflexion voit le jour alors que l’industrie hôtelière presse les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral de rééquilibrer le marché en obligeant les acteurs de l’hébergement entre particuliers, comme Airbnb, à se soumettre aux mêmes critères notamment en matière d’hygiène et de sécurité.

« C’est vraiment compliqué pour nous de rester dans la compétition si [ces acteurs] ne se voient pas collecter les mêmes taxes que nous », affirme le président de l’Association des hôtels du Manitoba, Scott Jocelyn, qui représente près de 80 hôtels.

Il ajoute que les gouvernements devraient considérer Airbnb comme un joueur majeur de l’industrie de l’hébergement plutôt qu’un groupe de particuliers louant individuellement leur domicile.

Néanmoins, c’est bien selon ce principe que le géant de la location de logement par internet se vend. La plateforme fait la promotion d’une économie du partage entre particuliers.

Toutefois, selon une analyse de données de CBC, derrière certains des plus gros locateurs de Airbnb au Canada se cachent des entreprises à but lucratif.

Certaines locations à Winnipeg sur Airbnb proposent des tarifs bien moindres que ceux des hôtels. Photo : Radio-Canada

L’enquête a ainsi dénombré 502 annonces du site pour des maisons particulières ou des suites à Winnipeg en date du 10 avril 2019. Ces dernières sont éparpillées au travers de la ville, mais connaissent une forte concentration au centre-ville ainsi que dans le quartier d’Osborne.

La moitié de ces logements sont gérés par des personnes ou des entreprises qui gèrent ou possèdent également d’autres propriétés en location sur Airbnb.

L’entreprise Air Property, tenue par l’agent immobilier Braydin Huyen, gère ainsi le plus gros parc d’annonces de la ville avec 35 au total, réparties dans des quartiers comme Osborne, River Heights, ou encore Tuxedo.

Dans les cinq plus grosses entreprises locatrices de Winnipeg au 10 avril 2019, on compte aussi Titan PM avec 13 annonces, Homes By Ré avec 12 annonces, Nest Host avec 11 annonces et Executive Stay avec huit annonces.

Une grande majorité des locations Airbnb à Winnipeg se trouvent dans les quartiers du centre-ville et de Osborne. Photo : Radio-Canada

Michelle Robertson travaille comme agente immobilière et cogère Nest Host. Elle affirme que sa clientèle provient de touristes, d’employés de l’industrie du film et de personnes venant visiter leur famille.

Selon elle, l’attrait de ce type d'hébergement repose sur le fait qu’il serait plus avantageux en matière de prix pour les personnes voyageant en famille ou en groupe.

« C’est une expérience un peu plus personnelle qu’une chambre d’hôtel. Vous avez une maison hors de votre maison avec un accès à une cuisine complète », explique-t-elle.

Pour ces raisons, Michelle Robertson affirme que la location par Airbnb ne deviendra pas moins attractive avec l’arrivée d’une nouvelle taxe d’hébergement.

Pour l’heure, l’entreprise Airbnb a démontré qu’elle était prête à se plier aux régimes fiscaux des villes et des provinces.

Six villes en Ontario, incluant Ottawa et Mississauga, demandent ainsi à l’entreprise une taxe d’hébergement municipale de quatre pour cent. En Colombie-Britannique, la province applique une taxe sur la vente de huit pour cent quand les municipalités imposent une taxe d’hébergement qui s’élève à deux ou trois pour cent du prix affiché. Au Québec, la province impose une taxe de 3,5 pour cent.

L’entreprise de location d’hébergement en ligne a déjà signalé qu’elle était prête à suivre les nouvelles dispositions fiscales de Winnipeg.

Dans un communiqué, la porte-parole de Airbnb, Lindsey Scully, affirme que, dans le cadre des taxes d’hébergement, « sa communauté souhaite payer sa juste part afin d’assurer que les gouvernements locaux bénéficient des effets économiques du partage de domicile ».

Elle ajoute que l’entreprise paye des taxes hôtelières et de tourisme dans plus de 400 juridictions et encourage ses compétiteurs à faire de même.

L’industrie hôtelière locale, pour sa part, souhaiterait que Airbnb soit également soumis aux taxes de vente provinciale et fédérale. Le ministère des Finances du Manitoba affirme ne pas avoir prévu de faire appliquer la TVP sur les locations de Airbnb pour le moment.

