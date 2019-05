Inondations : une nouvelle réalité à laquelle il faut faire face, selon McKenna

On doit s'adapter aux changements climatiques , a lancé la ministre McKenna dans les minutes qui ont précédé une rencontre du Cabinet fédéral. La ministre a soutenu qu'il y avait des alternatives et des solutions pour limiter les dégâts liés aux caprices de Dame Nature.

Le mois dernier, des scientifiques travaillant pour le ministère de l'Environnement ont déposé un rapport prédisant plus d'événements extrêmes , a mentionné Mme McKenna.

Selon elle, on ne peut plus parler d'événements qui arrivent une fois par 100 ans, étant donné la récurrence des inondations dans la région.

Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des endroits où on va encore voir des inondations , a-t-elle ajouté. On en parlait des zones humides et des choses comme ça, mais aussi c’est où on construit. Ça va être très important de regarder [ce que la science en dit].

Pour l'heure, dit-elle, la priorité demeure la protection des citoyens qui se trouvent en zones sinistrées. La recherche, la réflexion et la planification viendront par la suite.