Inondations : une nouvelle réalité à laquelle il faut faire face, selon McKenna

On doit s'adapter aux changements climatiques , a lancé la ministre McKenna dans les minutes qui ont précédé une rencontre du Cabinet fédéral. La ministre a soutenu qu'il y avait des alternatives et des solutions pour limiter les dégâts liés aux caprices de Dame nature.

Je travaille avec notre service en environnement et en changement climatique. Nous avons un service hydrologique et un service météorologique. On regarde quels sont les niveaux de l'eau [...] On dit un demi-mètre de plus [qu'en 2017] mais on regarde ça de très près, parce que c'est aussi la neige qui fond qui contribue à 60 % aux eaux , a dit la ministre en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

La priorité de la ministre est d'évaluer comment la population peut être aidée pour les évacuations. Je sais comment c'est difficile pour les gens , a dit la députée de la circonscription d'Ottawa-Centre.

Elle a mentionné qu'une réflexion devra être faite pour établir comment faire face aux inondations dans le futur, alors qu'elles deviendront de plus en plus fréquentes.

Aucune annonce d'aide financière n'est prévue pour le moment, selon la ministre. Toutefois, elle a indiqué suivre la situation de très près et qu'elle est en contact régulier avec le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale qui travaille très fort sur ça .

Plus d'événements extrêmes, selon un rapport

Le mois dernier, des scientifiques travaillant pour le ministère de l'Environnement ont déposé un rapport prédisant plus d'événements extrêmes , a mentionné Mme McKenna.

Selon elle, on ne peut plus parler d'événements qui arrivent une fois par 100 ans, étant donné la récurrence des inondations dans la région.

Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des endroits où on va encore voir des inondations , a-t-elle ajouté. On en parlait des zones humides et des choses comme ça, mais aussi c’est où on construit. Ça va être très important de regarder [ce que la science en dit].

Pour l'heure, dit-elle, la priorité demeure la protection des citoyens qui se trouvent en zones sinistrées. La recherche, la réflexion et la planification viendront par la suite.