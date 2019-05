Une nouvelle image pour les voitures de police à Saguenay

Le nouveau visuel a été dévoilé mardi.

Comme l’explique le directeur de la police de Saguenay, Denis Boucher, il s’agit d’un choix mûrement réfléchi.

On sait que les couleurs foncées sur la route, c'est plus visible que les couleurs pâles. Des études démontrent qu'en plus de la couleur foncée, les contrastes sont importants et beaucoup plus visuels pour nous autres. C'est une raison de sécurité pour nos policiers. Denis Boucher, directeur du SPS

La police de Saguenay avait modifié le style et l'identification de ses véhicules au printemps 2015. Le président de la commission de la Sécurité publique, Kevin Armstrong, assure que les changements n’engendreront aucun coût supplémentaire.

Saguenay n'est pas la seule à prendre ce virage. La Sûreté du Québec (SQ) et le ministère des Transports du Québec (MTQ) ont également opté pour ce style qui rappelle beaucoup les voitures de polices américaines.

Actuellement, au Québec, les corps de police ont la liberté [de choisir]. Si on regarde le règlement, c'est encore l'ancien bleu qui est présent, mais ça fait des années qu'il n'y a plus aucun corps de police qui utilise des véhicules bleus. De plus, on s'en va vers le noir et blanc , renchérit Denis Boucher.

La flotte du SPVS compte environ 80 véhicules, dont une trentaine d'autopatrouilles.

Les nouvelles couleurs seront apposées aux véhicules grâce à des autocollants, ce qui permettra de réutiliser les véhicules lorsqu'ils ne seront plus en service.

D'après le reportage de Frédéric Tremblay