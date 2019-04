Le retrait du guichet automatique suscite la grogne à Racine

La porte-parole du marché Locavore de Racine, Josée Larouche, souligne que plusieurs clients du marché utilisent le guichet. Des marchands craignent de devoir utiliser de petits terminaux mobiles pour faire payer les clients advenant le retrait de ce dernier.

Si on est une vingtaine à avoir besoin de la bande passante au même moment, on ne sait pas comment le réseau va répondre. [...] On aurait aimé que l'esprit coopératif derrière le mouvement Desjardins soit plus cohérent , explique Mme Larouche.

Desjardins affirme que le guichet atteindra la fin de sa vie utile à la fin 2019 et que le faible achalandage à Racine justifie mal le maintien de l'appareil.

Joey Robert, du groupe Desjardins, constate néanmoins qu'il y a plus d'achalandage les jours de marché et promet d'ouvrir le dialogue.