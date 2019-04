Chaleur dégagée par GNL : Promotion Saguenay endosse l’idée de Jean-Marc Crevier

Cette chaleur pourrait servir à d'autres promoteurs comme un propriétaire de serres par exemple.

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé, confirme avoir amorcé des discussions avec l'entreprise qui serait ouverte à analyser cette possibilité.

Nous, on a eu la discussion avec GNL Québec et effectivement, je pense que c’est avantageux pour eux de trouver une nouvelle façon d’utiliser cette énergie-là. Je pense que c’est une entreprise qui veut que son projet soit le plus socialement acceptable. Ça devient intéressant pour nous de travailler en collaboration pour que l’énergie puisse être utilisée à d’autres fins que la création d’emplois ou la création de richesse.

Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay