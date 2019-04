Une pharmacienne cesse la vente de caisses de bouteilles d’eau

La pharmacienne et propriétaire de la pharmacie Familiprix à Trois-Pistoles dit vendre environ 26 000 bouteilles d’eau par année, alors qu’elle vit dans une communauté d’environ 3000 personnes.

Je trouvais cela complètement aberrant de vendre 26 000 bouteilles d'eau en une seule année dans une seule pharmacie. […] C'est cela qui a été l'élément déclencheur. Claude Beaulieu, pharmacienne et propriétaire, Pharmacie Familiprix, Trois-Pistoles

Pour l'ensemble du Québec, ce chiffre atteindrait le milliard de bouteilles vendues par année, selon une projection de Recyc-Québec.

La vidéo annonçant l'initiative sur Facebook a créé l'engouement, avec plus de 3500 partages, plus de 800 commentaires et près de 200 000 vues.

L'enthousiasme atteint même les politiciens. Le maire de Trois-Pistoles a invité son conseil lundi soir à réfléchir à des moyens de protéger l'environnement et le préfet est prêt à foncer.

C'est des jeunes dynamiques avec des valeurs modernes qui nous traînent, qui nous forcent à devenir un peu plus conséquents. Bertin Denis, Préfet de la MRC des Basques

Claudie Beaulieu, elle, sait bien que son geste est une goutte d'eau dans l'océan. Elle sera d'ailleurs obligée de vendre des caisses de bouteilles d'eau quand sa bannière en fera la promotion dans ses circulaires.

Je pense que les gens sont rendus là. On parle de plus en plus d'environnement. Il faut faire quelque chose individuellement et collectivement , explique-t-elle.

D’après les informations de Denis Leduc