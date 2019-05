Mise à l'eau des homardiers de la Gaspésie

Les 160 homardiers gaspésiens s'apprêtent à débuter leur saison de pêche. Pêches et Océans Canada a confirmé l'ouverture des zones 20A et 20B, soit les deux principales zones fréquentées par les pêcheurs de la Gaspésie. Pour un premier groupe de 120 pêcheurs, c'est l'heure du grand départ d'une saison de pêche de 68 jours.

En ce premier jour de mai, le directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O’Neil Cloutier entame, sa 43e saison de pêche.

La frénésie qui entoure les préparatifs de la pêche est toujours la même, dit-il.

Avec la préparation des casiers et du bateau, plusieurs semaines de travail, voire deux ou trois mois, précèdent le grand départ.

C’est du matériel qui travaille dur, ça prend de l’entretien O'Neil Cloutier

Le début de la saison est la période la plus critique. Si on perd trois ou quatre jours au début de la saison, tu ne peux pas rattraper ça , ajoute-t-il.

Même si pour bien des homardiers, le départ en mer est le véritable signe de l’arrivée du printemps, la météo n’est pas de la partie cette année.

Il fait excessivement froid, les conditions météorologiques sont exécrables. Il y a encore beaucoup de neige au sol en Gaspésie. O'Neil Cloutier, directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

Début tardif

C’est donc un début de saison tardif pour les homardiers gaspésiens dont le départ a été retardé par les conditions de glaces.

Le départ des homardiers gaspésiens des petites zones situées à l’extrémité de la péninsule, 20a2 et 20a3, a d’ailleurs été repoussé à vendredi en raison de grands vents.

Un dernier contingent, qui pêche dans la Baie-des-Chaleurs et le long des côtes du parc Forillon, devrait partir samedi, soit en même temps que les pêcheurs de la zone 22 aux Îles-de-la-Madeleine.

Des pêcheurs de homard Photo : Radio-Canada

Le départ des homardiers madelinots devra toutefois être confirmé la veille en fonction des conditions météorologiques.

O’Neil Cloutier note que la saison en Gaspésie débute de plus en plus tard.

Depuis quatre ou cinq ans, il note que cela devient de plus difficile de partir à la troisième semaine d’avril.

L’an dernier, on est parti le 28, cette année, c’est le 1er mai. C’est de plus en plus difficile de démarrer la pêche et de bénéficier d’une exclusivé totale sur le marché. On perd un avantage compétitif et les prix qui vont avec , déplore-t-il.

Effectivement, c’est à cette période de l’année que les prix sont parfois les meilleurs, avec une pointe à la fête des Mères. Cette année, le homard est rare sur le marché. La période de pêche d’hiver en Nouvelle-Écosse a été très difficile , relate M. Cloutier.

Le début de la pêche s’annonce bien, même si toutes les flottilles partiront presque en même temps.

Protection de la baleine noire

Encore une fois, cette année, les homardiers devront composer avec les mesures de protection de la baleine noire.

La zone de fermeture saisonnière est plus petite que celle de 2018 et les zones peu profondes (moins de 20 brasses) seront fermées seulement si une baleine noire y est aperçue.

Ces accommodements ne satisfont pas vraiment les pêcheurs de homard.

Le directeur du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie aurait voulu que les zones peu profondes de la pêche côtière soient complètement exclues des mesures de protection.

O’Neil Cloutier rapporte qu’une étude présentée aux pêcheurs l’automne dernier démontrait qu’il n’y avait pas de baleine noire dans les zones d’une profondeur inférieure d’approximativement 54 mètres.

On s’attendait à ce que le ministère lève l’application de l’aire d’alimentation dessinée en 2018. Cette aire touche la côte de la Gaspésie et c’est cette aire d’alimentation qui actionne la fermeture des zones dynamiques , indique M. Cloutier.

Le pêcheur ne mâche pas ses mots.

On nous prend pour des idiots. O'Neil Cloutier

M. Cloutier admet toutefois que les nouvelles mesures empêcheront l’arrêt de la pêche au homard si une baleine est aperçue à 16 km de la côte, comme ce fut le cas l’an dernier.

Une baleine noire de l'Atlantique Nord dans la baie de Cape Cod, au large du Massachusetts, le 28 mars 2018. Photo : Associated Press / Michael Dwyer

Son association entend toutefois continuer à faire valoir son point de vue pour que la définition de l’aire d’alimentation soit modifiée en fonction « des propres études du ministère », dit-il.

Les homardiers craignent qu’à terme, l’aire d’alimentation, telle que délimitée actuellement, ne devienne celle de l’habitat essentiel de la baleine noire et que la pêche y soit encore plus limitée.

En attendant de constater les impacts des mesures de protection sur la pêche gaspésienne, les premiers homards de la saison devraient arriver à quai jeudi, au grand plaisir des amateurs.