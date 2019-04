L'entrée des jeux vidéo à l’école remise en question

La présence de plus en plus importante du sport électronique dans le réseau scolaire québécois ne fait pas l'unanimité. Si certains y voient une façon de sortir les adeptes de jeux vidéo de l'isolement tout en les encourageant à adopter de saines habitudes de vie, d'autres s'inquiètent du risque accru de cyberdépendance chez les jeunes.

Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, a pris un peu tout le monde par surprise, lundi, en révélant que son fils était atteint de cyberdépendance.

M. Caire a fait cette confidence lors de l’étude des crédits budgétaires de la stratégie numérique. Il répondait à une question de la députée libérale Marwah Rizqy lui demandant si la présence des jeux électroniques à l’école lui faisait « un peu peur ».

« Si j’ai un peu peur? J'ai un fils qui est traité en cyberdépendance. Je peux vous dire les ravages que ça peut faire. S'il y en a un qui peut comprendre de quoi vous parlez, c'est moi », a affirmé Éric Caire.

Parents démunis

Le ministre a fait remarquer que de nombreux parents étaient démunis face aux dangers associés à l’univers numérique, d’où l’importance, selon lui, d’encadrer la présence du sport électronique, également appelé e-sport, à l’école.

Il a rappelé à cet effet que son gouvernement a lancé, il y a quelques jours, le Cadre de référence de la compétence numérique.

« Ce cadre-là, s'il est bien assimilé par les professeurs, va les outiller pour accompagner nos enfants avec la collaboration des parents, parce que les parents ne doivent pas se dédouaner de cette responsabilité qu'ils ont envers leurs enfants », a insisté Éric Caire.

C'est un univers qu'on ne maîtrise pas, donc on n‘en maîtrise pas les pièges et [on ignore] à quel point ça peut avoir un impact négatif sur la vie de nos enfants. Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Le ministre Éric Caire a révélé que son fils était atteint de cyberdépendance. Photo : Radio-Canada

Pratique saine

Le Cégep de Sainte-Foy a récemment ajouté un club de sport électronique à sa liste d’activités parascolaires.

La direction de l’établissement affirme vouloir promouvoir une pratique saine du sport électronique en offrant à ses membres « un environnement et un encadrement favorables au développement des jeunes joueurs ».

« Le e-sport, ou le fait que les jeunes gament, ça existe de toute façon. Alors nous, devant des jeunes qui ont demandé de faire du parascolaire autour de ça, on s'est dit : "Bien pourquoi ne pas les réunir au lieu de faire comme si ça n’existait pas et les mettre ensemble pour [qu’ils adoptent] de saines habitudes de vie?" », raconte Dany Dubois, coordonnateur des services de consultation au Cégep de Sainte-Foy.

Il précise que l’appartenance au club est associée à des séances sportives et psychologiques obligatoires.

Ça amène les jeunes à communiquer entre eux [directement] au lieu de se parler à distance avec des caques d'écoute, à être dans la même pièce. Ça amène tout une dynamique qui leur permet de socialiser et de développer de saines habitudes de vie. Dany Dubois, coordonnateur des services de consultation au Cégep de Sainte-Foy

Briser l’isolement du gamer

Anabelle Dallaire fait partie du Club eSports du Cégep de Sainte-Foy. Elle estime que l'appartenance au groupe brise l'isolement du gamer traditionnel.

« Ça nous sort du standard : t'es dans ton sous-sol pis tu joues tout seul. Nous, ça fait vraiment l'inverse. On est tous devenus de bons amis pis on se voit en dehors de ça. On fait pas juste gamer. On fait d'autres choses aussi », mentionne-t-elle.

Des joueurs de sport électronique de l'équipe Les Capitaines du Cegep de Matane jouant sur leur ordinateur. Photo : Cégep de Matane

La présence à l’école de programmes ou d’activités mettant de l’avant le sport électronique ne fait toutefois pas l’unanimité.

À l’instar de la députée Marwah Rizqy, la directrice générale et fondatrice du Centre Cyber-Aide, Cathy Tétreault, s’inquiète pour la sécurité des élèves et des étudiants.

Expertise à développer

Selon elle, les parents et les établissements scolaires ne possèdent pas les informations ni les outils pour assurer une pratique saine et sécuritaire du sport électronique.

« Il y a un danger pour certains jeunes plus vulnérables à la cyberdépendance. Il y a déjà de la cyberdépendance dans les écoles, alors je trouve que ça banalise un petit peu tout ça », déplore Mme Tétreault.

Elle doute qu’une institution comme le Cégep de Sainte-Foy possède l’expertise nécessaire pour faire de la prévention à la cyberdépendance et intervenir auprès des jeunes joueurs.

« Je ne sais pas où ils ont pris ça parce qu'en ce moment, on est très peu équipés au Québec pour faire de l'intervention. Les centres de réadaptation en dépendance commencent [tout juste] à gérer ça, alors pourquoi les écoles seraient-elles mieux [placées] qu'eux pour intervenir ou gérer ça? », demande Cathy Tétreault.

Avec les informations de Nicolas Vigneault