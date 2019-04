Les tiques et la maladie de Lyme : 6 choses à retenir

Les cas de la maladie de Lyme sont en augmentation au Manitoba, selon des données de la province.

En 2018, il y a eu 54 cas, dont 28 confirmés. Il y en avait eu 4 l'année précédente, tous cas confondus.

« Les tiques sont sorties, on les voit déjà, surtout celles à pattes noires », lance Kateryn Rochon, professeure agrégée au département d'entomologie à l'Université du Manitoba. Ce sont les tiques à pattes noires qui transmettent la maladie de Lyme et d’autres maladies.

Quatre dangereux pathogènes

« On a de plus en plus de tiques à pattes noires. [Il y a donc] plus de tiques infectées et de gens qui entrent en contact avec elles », poursuit l’entomologiste, qui précise que les tiques sont porteuses de quatre agents pathogènes au Manitoba.

La maladie de Lyme : elle se manifeste généralement par une lésion de la peau appelée érythème migrant ainsi que par des symptômes non spécifiques, comme la fatigue, la fièvre, les maux de tête et les douleurs musculaires et articulaires. Si elle n’est pas traitée, elle peut évoluer en maladie dite « multisystémique », indique l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

L'anaplasmose : une personne peut avoir une infection asymptomatique, mais les cas se manifestant par des symptômes non spécifiques sont plus fréquents, selon l'ASPC.

La babésiose : l'ASPC indique que ce microorganisme cause des symptômes semblables à ceux de la maladie de Lyme. Jusqu'à présent, c'est seulement au Manitoba que des cas chez l'humain ont été constatés.

Le virus de l'encéphalite de Powassan : les symptômes peuvent varier grandement d'un cas à l'autre. L'infection peut être asymptomatique ou entraîner une encéphalite. 10 % des gens qui développent une encéphalite en meurent, selon l'ASPC.

Les tiques sont plus nombreuses qu'avant

Bien qu’elles soient établies au Manitoba depuis plusieurs années, le nombre de tiques qui posent un danger pour la santé publique dans la province est en hausse, selon Mme Rochon. On en trouve davantage dans les endroits où elles étaient déjà présentes, ainsi que dans des zones d’où elles étaient absentes auparavant.

Leurs lieux de prédilection sont les endroits humides et feuillus, en bordure de cours d’eau. Elles se répandent surtout en s’accrochant à des oiseaux migrateurs et des chevreuils et peuvent alors se déplacer sur de longues distances.

C’est une progression qu'on n’aime pas, mais qui est normale. Kateryn Rochon, professeure agrégée, département d'entomologie à l'Université du Manitoba

La saison des tiques adultes dure jusqu’en juin. Ensuite, c’est au tour des nymphes, qui ont environ la taille d’une graine de pavot. Elles sont tout aussi susceptibles que les adultes de transmettre la maladie de Lyme. Les tiques adultes reviennent à l’automne.

Que faire avant de sortir

« On peut porter un chasse-moustiques. S’il est à base de DEET ou d'icaridine, c’est bon contre les moustiques et contre les tiques », conseille Mme Rochon, qui ajoute qu’il ne faut pas oublier de remettre des couches fraîches du produit au cours d’une excursion.

Elle note que l’habillement peut jouer un rôle important dans la prévention de maladies transmises par les tiques.

« Si on glisse le bas de notre pantalon sous nos bas, quand les tiques s'accrochent à nos vêtements, elles restent au-dessus ».

Un accoutrement adapté aux randonnées dans les régions fréquentées par les tiques. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Surveiller les tiques pendant et après les sorties

Il faut souvent jeter un coup d’œil à ses vêtements pour éviter qu’une tique ne s'infiltre en dessous, indique Mme Rochon. Les tiques, dit-elle, aiment toutes les parties chaudes et humides, et là où des objets (un sac à dos, une montre) exercent une pression sur le corps.

Il faut prêter une attention particulière aux régions suivantes du corps : derrière les genoux, le bassin, la région pelvienne, le dessous des bras, le milieu du dos et autour de la tête, en particulier à la base de la queue de cheval.

Au moment de rentrer à la maison ou de revenir à l'auto, il est important de vérifier ses vêtements pour repérer les tiques qui s'y seraient accrochées. Mme Rochon décrit ainsi la technique en usage dans sa famille pour éviter de ramener une tique à la maison : « avant de rentrer dans la voiture, on fait une vérification “comme les autres primates ” ».

Tout comme les humains, les chiens peuvent souffrir de la maladie de Lyme qui est transmise par les tiques. Photo : Radio-Canada

À la maison, mettre les vêtements dans la sécheuse à température élevée pendant 15 minutes permet d’exterminer tout parasite indésirable.

La bonne façon d'enlever une tique

« Si vous avez une tique à pattes noires attachée à vous, et quelle a commencé à se nourrir, il est important de l'enlever de façon sécuritaire », indique Mme Rochon.

Armé de fines pinces à épiler, il faut empoigner la tique le plus près possible de la peau, sans écraser son corps, et ensuite la tirer vers le haut sans coups brusques, jusqu’à ce que la bête lâche prise.

Des pinces à épiler sont l'outil idéal pour enlever une tique. Photo : iStock

L’entomologiste déconseille l’usage du feu pour enlever les tiques. La chaleur les incite à injecter une plus grande quantité de salive dans la morsure. S’il s’agit d’une tique infectée, la victime recevra une plus grande quantité de l’agent pathogène.

Que faire du petit vampire?

Mme Rochon recommande de préserver le corps de la tique au cas où des symptômes d’infection se déclarent. Ainsi, les autorités peuvent l'examiner et confirmer la cause de la maladie.

« Si c'est une tique à pattes noires, vous pouvez la conserver avec un bout de papier absorbant humide et la mettre au réfrigérateur », dit-elle. L’important, c’est que le spécimen ne se dessèche pas.

Les tiques peuvent aussi être placés dans un contenant et congelés. Photo : iStock

L’entomologiste tient à souligner qu’il va falloir apprendre à vivre avec les tiques à pattes noires et la maladie de Lyme, et ne pas se laisser freiner par la peur.

« Si on veut une diminution du nombre de cas de maladie de Lyme au Manitoba, il faut qu'on se protège. C'est la seule solution », lance-t-elle.