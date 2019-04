Le zoo de Calgary primé pour l'habitat de ses pandas

L'institut international Living Future donne aux bâtiments des certifications nommées « pétales ». Le zoo de Calgary en a remporté quatre sur les sept pour son attraction phare, Le chemin des pandas, que le public peut visiter depuis mai 2018.

Il s’agit du seul bâtiment en Alberta à obtenir cette reconnaissance.

Le zoo de la métropole a remporté ces quatre prix pour avoir répondu à plusieurs critères en matière de santé, d’esthétisme, d’équité et de choix des matériaux.

Ces reconnaissances indiquent que l’établissement a respecté de bonnes pratiques environnementales.

Par exemple, les matériaux choisis pour construire l’habitat sont 100 % naturels et sains pour l’espèce animale.

« Tous les produits qui entraient dans ce bâtiment étaient minutieusement vérifiés. Tout ce qui pouvait nuire aux humains ou aux pandas a été retourné aux fournisseurs », explique Matt Grace, consultant en développement durable pour le groupe Intergro.

La certification en santé qu'a aussi reçue le zoo signifie, quant à elle, que les responsables du projet ont créé un environnement où le bien-être des pandas était au cœur des préoccupations.

D’ailleurs, l’un des critères pour obtenir ce pétale est de permettre un accès à l’air frais et à la lumière naturelle.

Quatre espaces intérieurs et extérieurs ont été créés pour que les pandas se sentent comme chez eux. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

D’autres projets écolo à venir

Les travaux de construction de l'habitat des pandas ont été achevés en deux ans. La facture s'est élevée à 14,4 millions de dollars.

Si le président-directeur général du zoo de Calgary, Clément Lanthier, confie que la démarche pour construire des habitats écologiques est plus coûteuse, il considère tout de même que le jeu en vaut la chandelle.

Il ajoute que la direction du zoo souhaite même poursuivre sur cette lancée: « On a des projets. On planche sur de nouvelles choses pour les prochaines années. Avoir des projets de construction qui sont le plus possible près de l’environnement, c’est vraiment une préoccupation du zoo. »

Avec des informations de Nelly Albérola