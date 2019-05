Inondations à Kashechewan : des leçons à tirer de la catastrophe de Winisk

Selon l'ancien premier ministre ontarien Bob Rae, les gouvernements provincial et fédéral devraient travailler de concert pour le déménagement rapide de la Première Nation de Kashechewan, comme l'ont fait ceux qui étaient au pouvoir en 1986, lorsque la communauté autochtone de Winisk a été dévastée par une inondation.

Le 16 mai 1986, une crue soudaine de la rivière Winisk, sur le bord de la baie d’Hudson, a coûté la vie à deux membres de la Première Nation de Weenusk et a forcé le reste de la communauté à abandonner la réserve.

En quelques mois seulement, la communauté a été installée à 30 kilomètres en amont de la rivière, dans un secteur plus en hauteur, sans risque d’inondation.

Le nouveau village, principalement construit par la communauté autochtone elle-même, a alors été nommé Peawanuck. La communauté a pu s’y installer un peu avant Noël 1986, environ sept mois après la destruction de Winisk.

L’ancien politicien Bob Rae affirme que la Première Nation de Kashechewan doit participer activement à son déménagement, pour arriver à un résultat semblable à celui de Peawanuck.

Le problème de Kashechewan, c’est que ça fait longtemps qu’on discute de la possibilité de déménager. Bob Rae, ancien premier ministre de l’Ontario

Depuis plusieurs années, la population doit être évacuée au printemps en raison des crues.

À lire aussi : Inondations : ce qu’il faut savoir sur Kashechewan

Des représentants de Kashechewan ont manifesté devant Queen’s Park, lundi, et sur la colline du Parlement à Ottawa, mardi, pour faire pression sur les deux ordres de gouvernement.

Je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps pour en arriver à une solution , confie M. Rae. Je crois que c’est le bon moment pour les deux gouvernements d’essayer de trouver des solutions.

Plusieurs membres de la communauté de Kashechewan se sont déplacés du côté d’Ottawa pour manifester sur la colline du Parlement. Photo : CBC

On l’a fait avant, avec beaucoup de succès , ajoute l’ancien politicien en référence à Peawanuck. On peut le faire encore une fois et ce n’est pas nécessaire que ça prenne des années.

En 1986, Bob Rae était le chef de l’opposition officielle, alors que le libéral David Peterson était premier ministre de l’Ontario. Le conservateur Brian Mulroney était premier ministre du Canada.

Il y avait une bonne relation entre M. Peterson et M. Mulroney , raconte M. Rae. Ils étaient d’accord sur la question du lac Meech et d’autre chose. [Ils avaient] une volonté commune de travailler ensemble.

Il est nécessaire que la province y participe , explique M. Rae, car elle doit céder des terres de la Couronne pour permettre le déménagement.

Trudeau réitère la promesse de son gouvernement

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a rappelé lors de la période de questions que des promesses ont été faites à la Première Nation de Kashechewan il y a environ deux ans et que, depuis, rien n’a été fait.

Le premier ministre Justin Trudeau a rétorqué que le gouvernement n’est pas resté les bras croisés. Le travail est en cours pour construire une nouvelle route, a-t-il déclaré, transférer le territoire, concevoir la nouvelle communauté en partenariat avec Kashechewan.

Justin Trudeau a répété l’engagement de son gouvernement à aider la communauté de Kashechewan. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Selon M. Trudeau, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O’Regan, a rencontré mardi les représentants de Kashechewan.

De son cté, le ministre ontarien des Affaires autochtones, Greg Rickford, a affirmé lundi qu’il appuie la proposition d'un déménagement et qu’il est prêt à travailler avec le fédéral.

Il croit toutefois que le projet prendra au moins quelques années.