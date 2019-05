Régine Ings-Geiger et la passion des métaux

En arrivant à Thompson il y a 30 ans en tant que jeune enseignante, Régine Ings-Geiger a adopté la façon de vivre des familles de mineurs et développé une passion pour les métaux.

Régine Ings-Geiger habite à Thompson, une région où elle s’est installée avec son mari ingénieur minier, et qu’elle a bien vite adoptée.

Chez elle, des photos et des cartes géographiques de l'Alsace sont affichées sur les murs : c’est son enfance dans une région de mineurs.

D’autres photos montrent plutôt des aurores boréales du Nord du Manitoba. Elles lui ont été offertes par son mari aujourd’hui décédé.

On s'est marié en 4e vitesse et on est resté 25 ans ensemble. Régine Ings-Geiger

À l'époque, Régine Ings-Geiger était enseignante. Avec son mari, elle est descendue quelques fois dans une mine à Thompson.

Elle a rapidement développé un intérêt pour les métaux et l'histoire de l'industrie. Après des années de recherches, elle a transformé cette nouvelle passion en ouvrage : en 1995, elle publie en effet le livre pédagogique Thompson, la fille du diable, qui est utilisé dans des écoles.

« J’explique le nickel, où on le trouve, comment on l’a trouvé ici dans les années 50 et à quoi il sert », dit-elle.

Pour préparer son livre, Régine Ings-Geiger a rencontré des résidents de la région, des travailleurs des mines et a fouillé les archives. Elle raconte ce qui a amené ces gens à s'établir si loin, à une époque où Thompson était une bourgade sans infrastructures, hôpitaux et services.

Les premiers habitants de Thompson vivaient de la trappe. Quand ils ont découvert le nickel, la ville a connu un véritable essor.

Située au croisement de deux plaques tectoniques, elle regorge de métaux.

Avec les années, Régine Ings-Geiger a accumulé toute une collection de roches, qu'elle montre fièrement aux visiteurs. Ses racines à Thompson sont maintenant aussi profondes que les failles verticales dans la terre.

« Ça me fait plaisir, une ville plus jeune que moi, moi qui vient d’un pays aux villes centenaires et millénaires », s’exclame-t-elle.