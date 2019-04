Les Britanno-Colombiens achètent moins de bières qu'ailleurs au Canada

La bière représentait 34 % de toutes les ventes d'alcool dans la province entre 2017 et 2018, selon des nouveaux chiffres de Statistique Canada (Nouvelle fenêtre) , alors que ces ventes représentent en moyenne 40 % des parts de marché dans les autres provinces.

Un texte de Geneviève Lasalle

Mais il ne s’agit pas d’un désintérêt des Britannos-Colombiens envers le houblon, assure Cédric Dauchot, ingénieur-brasseur au TownSite Brewing, à Powell River, sur la Côte Sunshine.

« La diminution de la consommation de bière est une tendance mondiale, mais l’augmentation de la consommation de bières artisanales est intéressante » dit-il. « Les gens aiment avoir le choix entre différentes saveurs » se réjouit celui dont la microbrasserie figure parmi les quelques 150 de la province.

Consommez moins, mais de façon plus raffinée

Le spécialiste de l’industrie de l'alcool et consultant Bruno Gervès confirme qu’un changement dans les habitudes de consommation, en particulier chez les Britannos-Colombiens, s’observe depuis plusieurs années.

Selon les données de Statistique Canada, le taux de croissance annuel moyen des ventes totales de bière au cours au Canada est resté relativement stable avec une augmentation de 0,7 %.

« On voit les volumes de bières diminués dans la province, par contre la valeur de la vente de bières progresse ». Il attribue cette mouvance au fait que les Britanno-Colombiens se tournent de plus en plus vers les produits de qualité qui sont considérés comme « luxueux ».

Des canettes de bière de la brasserie Collective Arts, à Hamilton, en Ontario Photo : Collective Arts

« Ils sont plus raffinés, plus difficiles à plaire, croit également Dave Smith, éditeur du magazine What’s Brewing. « Lorsque vient le temps de consommer de la bière, nous ne buvons plus simplement pour socialiser, mais avons un palet développé. »

Selon lui, ce sont les hipsters ces jeunes branchés, qui sont la force motrice de ce changement. « Ils ne souhaitent pas consommer la bière que boit leur père. »

Au Québec, le vin domine toujours

La part de marché du vin est plus importante au Québec, et représente 43,8 % des ventes totales de boissons alcoolisées. La Saskatchewan arrive dernière avec 15,2 %.

« Le Québec a toujours été très fort en proportion sur la vente des vins » explique le consultant en alcool Bruno Gervès. Il constate cependant une augmentation de cette part du marché en Colombie-Britannique et en Alberta, au détriment de la bière.

Un travailleur s'occupe de vignes dans l'Okanagan Photo : Radio-Canada / Philippe Moulier

Il ajoute que les données de Statistique Canada, bien qu’elles permettent d’observer certaines tendances au fil des années, doivent être mises en corrélation avec des changements de régularisation et de politiques dans certaines provinces et territoires puisqu’elles auront des impacts sur les ventes et les marchés.

Le Nunavut, par exemple, a enregistré une progression de 278,6 % de ses ventes de vin et de 76,6 % de ses ventes de bières au détriment des spiritueux. Un bouleversement attribuable à l'ouverture du magasin Iqaluit Beer and Wine Store, le premier magasin de vente au détail d'alcool au Nunavut.