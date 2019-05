Une mini-école des sciences de la santé en visite à Pessamit

Le concept de mini-école des sciences de la santé a vu le jour en 2011 à Montréal. C’est le docteur Stanley Vollant, lui-même originaire de Pessamit, qui en est l’instigateur.

Le chirurgien Stanley Vollant. Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

À la base, les objectifs sont d’encourager la persévérance scolaire, de créer des échanges culturels et d’attirer plus de jeunes des communautés autochtones à se diriger vers les sciences de la santé.

C'est de faire connaître les différents programmes en science de la santé qui existent et de les faire connaître aux jeunes du secondaire justement parce que c'est eux qui sont les plus proches du cégep et de l'université donc ils commencent à penser à leurs choix de carrière , explique Eve Martin-Riverin qui est étudiante à l’Université Laval et originaire de Pessamit.

Eve Martin-Riverin. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le fait d’avoir une étudiante du groupe qui est originaire de Pessamit facilite le contact avec les élèves de la communauté remarque son collègue de l'Université Laval, Frédérick Gravel.

Elle est capable de parler en innu, de traduire et de ramener ça à la base de communautés autochtones et de [dire] pourquoi on fait le projet , souligne Frédérick Gravel.

Parmi les étudiants de l’Université Laval qui compose cette version de la « mini-école des sciences de la santé », on retrouve de futurs infirmiers, mais aussi étudiants en médecine, en psychologie, en pharmacie et en ergothérapie.

Frédérick Gravel. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Je pense que les jeunes sont intéressés, indique Frédérick Gravel. On réussit vraiment à semer une petite étincelle. Puis en parlant de persévérance, on leur donne le plus possible des outils pour avoir envie de continuer malgré les embûches.

Les organisateurs espèrent que les futurs étudiants qui auront envie de s’inscrire à l'université en sciences de la santé à la suite de cette activité pourront revenir travailler dans leur communauté qui cherche à recruter du personnel dans ce domaine.

D’après le reportage de Marie-Jeanne Dubreuil