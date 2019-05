Neuf entreprises de l'Estrie récompensées au 21e défi OSEntreprendre

Quelque 200 personnes ont participé au gala du 21e défi OSEntreprendre de l'Estrie, mardi, au Vieux théâtre de Magog et plus de 55 projets et 42 nouvelles entreprises ont été soumis aux organisateurs en 2018.

Tous les gagnants peuvent maintenant espérer rafler la première place dans leur catégorie respective lors du gala provincial.

Les lauréats : Le Centre de valorisation de l'aliment (bioalimentaire)

Valora (commerce), Baobab, café de quartier (économie sociale)

Entreprise Forestière Bélifor inc. (exploitation, transformation, production)

Les Entreprises PHSS Fortier Inc. (innovations technologique et technique)

Forom media (services aux entreprises),

Laö Cabines (services aux individus)

Fromagerie Nouvelle France (Volet Réussite inc.)

À la canne blanche (Coup de coeur du jury)

Ça veut dire que l'entrepreunariat se porte bien et on est vraiment fier de la cuvée 2019, s'est réjoui l'organisateur Jean Hogue, directeur du développement économique pour la MRC de Memphrémagog. On pense qu'on va avoir de bonnes chances, l'Estrie sur le plan national en juin. À tous les ans, la qualité des projets se raffine. Cette année, on sent que nos candidats ont poussé l'expérience un peu plus loin dans la préparation de leurs candidatures.

Au-delà du prix remporté, qui oscille entre 1000 $ et 5000 $, les lauréats sont surtout heureux d'obtenir une marque d'encouragement de leurs pairs et de rencontrer d'éventuels partenaires d'affaires.

C'est une bonne tape dans le dos. Après un an d'opération, c'est sûr qu'on va ramener ça aux troupes et que ça va être motivant, que ça va nous donner l'envie de continuer. On a déjà ciblé d'autres finalistes avec qui on aimerait discuter ce soir, parce qu'il y a des affinités et des partenariats possibles , affirme Hugo Latour, président du conseil d'administration et cofondateur du Baobab, café de quartier.

On est super content que nos efforts soient récompensés de cette façon-là , mentionne Annie Viens, de l'entreprise de brebis laitières Flavora.