Paul Dubé, l'ombudsman de l’Ontario, prend les rênes des services en français

À partir de maintenant, les Franco-Ontariens devront adresser leurs plaintes à l’ombudsman. Ils pourront le faire au téléphone et en personne, ou en déposant un formulaire en ligne, par télécopieur ou par la poste.

Lors d’une conférence de presse à Queen’s Park tenue mardi, le président de l’Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, Carol Jolin, a invité le public à consulter le site web de l’organisme pour trouver les détails de cette nouvelle marche à suivre.

Le sort de l’organisme était scellé depuis l’adoption, le 6 décembre dernier, de la Loi 57 par l’Assemblée législative de l’Ontario. Depuis, le bureau de M. Dubé a travaillé à mettre en œuvre les changements souhaités par le gouvernement.

Au début du mois d’avril, il a dévoilé un nouvel organigramme après avoir rencontré le personnel du CSFCommissariat aux services en français .

Jean-Gilles Pelletier, directeur général du Commissariat de François Boileau, passera commissaire par intérim sous Paul Dubé, dans l’attente d’un concours pancanadien pour pourvoir ce poste à long terme .

Le directeur général Jean-Gilles Pelletier, assure que le symposium ne changera pas son ordre de jour malgré l'abolition du Commissariat. Photo : Commissariat aux services en français de l'Ontario

C’est important que vos auditeurs et vos auditrices comprennent que ce ne sont pas des changements que nous avons sollicités , s’était défendu M. Dubé lors d’une entrevue à Radio-Canada le 12 avril dernier.

Celui-ci croit cependant pouvoir maintenir les opérations du Commissariat tel qu’il était. Le commissaire sera encouragé à être aussi actif que possible dans la promotion des droits linguistiques, l’établissement de relations et l’identification des problèmes systémiques auxquels fait face la communauté francophone , a-t-il promis dans un communiqué daté du 5 avril, répondant notamment aux critiques, dont celles de M. Boileau, laissant croire que ces rôles ne seront plus joués par le Commissariat dans sa nouvelle formule.

Parmi ses premières tâches, M. Dubé devra être l'hôte de la conférence annuelle de l’Association internationale des commissaires linguistiques qui se tiendra à Toronto les 26 et 27 juin prochain.