Intervention au métro Villa-Maria : l'opposition veut une enquête indépendante

L’opposition déposera une motion lors de la prochaine séance du conseil municipal afin qu’une enquête soit réalisée par une partie « indépendante et externe » et que le rapport d’enquête soit déposé au conseil municipal et au conseil d’administration de la STM.

« Notre motion implique qu'une enquête indépendante est non seulement l'approche la plus raisonnable, mais également la plus efficace. Notre devoir est de restaurer la confiance du public et de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Tous les citoyens de cette ville, sans exception, ont le droit de se sentir en sécurité lorsqu'ils utilisent le métro », a indiqué le chef de l’opposition, Lionel Perez, dans un communiqué.

Cette démarche est appuyée par plusieurs organismes, dont la Ligue des Noirs du Québec et le Centre de recherche-action sur les relations raciales.

Une vidéo montrant une partie de l’intervention des inspecteurs de la STM avait beaucoup circulé sur les médias sociaux en mars dernier. On y voyait un jeune homme se faire frapper avec des bâtons télescopiques sur le quai du métro au moment où une rame arrivait tout près de sa tête.

L’opposition et des organismes de défense des droits avaient par la suite demandé la tenue d’une enquête indépendante.

Le président de la STM, Philippe Schnobb, avait défendu le travail des inspecteurs, affirmant que le protocole d’intervention prévu avait été respecté.

La STM a entrepris par la suite des démarches pour que ses inspecteurs aient le statut de constables spéciaux. Ils seraient alors assujettis à la Loi sur la police et soumis à l'autorité du commissaire à la déontologie policière. Ce changement permettrait au Bureau d'enquête indépendante (BEI) de se saisir d'enquêtes, le cas échéant.