Micheline Marchildon et Dana Smith : quand l'humour au féminin gagne du terrain

Si les femmes se font rares sur la scène de l'humour, Micheline Marchildon et Dana Smith, deux comédiennes manitobaines qui performent en français et en anglais, témoignent de la place grandissante qui leur est attribuée ces dernières années.

L’humoriste francophile Dana Smith raconte avoir mis en place leWomen’s Open Mic Comedy mensuel au Wee Johnny’s pour ne pas être seule entourée d’hommes dans le métier. En l’espace de quatre ans, la comédienne dit avoir vu une augmentation du nombre de femmes humoristes.

Micheline Marchildon parle même d’une explosion. L’humour est rendu au féminin , déclare-t-elle.

C’est comme si tout d’un coup c’était notre place, tout d’un coup on était ouvert à ça. Micheline Marchildon, humoriste

Si le Women’s Open Mic Comedy accueille uniquement des femmes sur scène, Dana Smith affirme que les performances s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Même les hommes veulent ça, c’est comme rafraîchissant d’entendre une autre perspective , renchérit Micheline Marchildon. Du moment que les histoires sont bien racontées, les spectacles d’humour très féminin peuvent plaire à tous, explique-t-elle.

Souvent, on demande si les femmes sont aussi drôles que les hommes, mais si t’es un humoriste, t’es juste drôle, point à la ligne , ajoute la comédienne.

Selon Mme Marchildon, la culture change beaucoup au Canada, mais certaines zones rurales restent tout de même plus réfractaires à voir des comédiennes sur scène. Ce n’est pas gagné encore, mais il y a des femmes comme Tina Fey et Amy Schumer qui sont en train de casser la baraque.

Humour décomplexé

Vendredi dernier, les deux comédiennes performaient ensemble sur la scène du Centre culturel franco-manitobain pour le Rire Zone. On a eu bien des jokes salées , s’amuse Micheline Marchildon, en décrivant le thème de la soirée autour des fonctions corporelles .

La comédienne raconte avoir consulté une thérapeute du plancher pelvien et en avoir parlé ouvertement sur scène comme un message d’intérêt public. Pour elle, c’est une façon d’éduquer le public par l’humour. Y’a un trigger sur le mot vagin, on n’aurait jamais dit ce mot-là en ondes il y a dix ans, mais il est là, il existe! , lance-t-elle.

On devrait parler de nos corps, je n’aime pas quand les gens pensent que c’est gross , insiste également Dana Smith.

Deux langues, deux publics

Micheline Marchildon, qui performe en anglais et en français, explique que changer de public comporte des différences. Elle déclare se sentir plus libre dans son discours devant des anglophones au Manitoba, parce qu’ils sont plus familiers avec l’humour américain décomplexé. En français, j’ai toujours peur que ma grand-tante soit dans le public et me dise “C’est épouvantable!”

Passer de l’anglais au français, et vice-versa, est un défi supplémentaire. Les textes nécessitent parfois des adaptations, car les blagues ne se traduisent pas littéralement, explique Micheline Marchildon.