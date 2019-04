« Évacuez », suggère fortement Jim Watson aux résidents de la promenade Bayview

L’eau a envahi une partie de la route et la circulation n’est plus sécuritaire , explique Pierre Poirier, chef de la Sécurité et de la Gestion des mesures d'urgence de la Municipalité.

Des équipes municipales visiteront les adresses 536 à 1062 de la promenade Bayview, soit environ 150 résidences, afin de sensibiliser les citoyens. Rappelons que la Ville n’a pas le pouvoir d’ordonner l’évacuation.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, que même si nous n'avons pas l'autorité légale de forcer quelqu'un à quitter son logement, nous recommandons fortement de le faire pour des questions de santé et de sécurité , tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une décision émotive.

Les résidents qui choisissent de rester dans leur maison pourraient se retrouver physiquement coupés du soutien de la Ville à cause des routes inondées. Pierre Poirier, chef de la Sécurité et de la Gestion des mesures d'urgence de la Municipalité

La portion affectée de la promenade Bayview sera également fermée à la circulation dès 19 h mardi.

Interruption de l’électricité

Par ailleurs, le service d’électricité est interrompu dès maintenant. Les résidences dans le secteur qui ne sont pas touchées par les inondations pourraient elles aussi n’avoir plus de courant , précise M. Poirier.

Les sinistrés qui décident de quitter leur demeure pourront se rendre au centre de soutien communautaire, lequel est déménagé au Complexe récréatif Richcraft à Kanata. Ils auront accès à des douches, de la nourriture ainsi que des matelas pneumatiques pour dormir.