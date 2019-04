5 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques à Rouyn-Noranda

Le contrat a été octroyé à AddÉnergie Technologie pour un montant de 26 000 $.

Trois des cinq bornes seront réservées à l'usage de la municipalité et les deux autres seront pour l'usage public.

La première sera située dans le stationnement de l'avenue du Lac et l'emplacement de la deuxième n'est pas connu pour l'instant. La municipalité doit évaluer les besoins de la population afin de déterminer son emplacement.

À lire aussi : Une borne de recharge rapide sera installée à Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda se tourne de plus en plus vers les véhicules électriques pour sa flotte de véhicules, explique le directeur des Travaux publics, Réjean Lesage.

Quand on fait des remplacements de véhicules, on s'assure de vérifier si les véhicules électriques ou hybrides branchables sont compatibles avec nos besoins, dit-il. On a une flotte qui n'est pas très vieille, mais à mesure que l'on fera des remplacements, par exemple de berlines, on sait que les véhicules électriques sont performants et que l'autonomie est intéressante. Donc lors de remplacements, c'est de bien évaluer les besoins et très certainement qu'il s'en ajoutera dans le futur.

On compte présentement cinq bornes sur le territoire de la municipalité.

Hydro Québec a aussi annoncé l'implantation d'une borne de recharge rapide à Rouyn-Noranda en 2019.