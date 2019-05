Combattant et cuisinier, Marc-André Barriault débarque dans l’UFC affamé

Assis aux abords du ring du club de boxe Empire de Sainte-Foy, Marc-André Barriault discute de son plan de match des prochains jours entre deux éclats de rire avec son entraîneur François Duguay.

Ses fans le connaissent comme un « animal » dans la cage, mais en dehors de l’octogone, Marc-André « Powerbar » Barriault n’a rien d’une brute. Plutôt un jeune homme souriant et attentionné. Un grand romantique qui a demandé en mariage sa conjointe, la combattante Jade Masson-Wong, devant plusieurs milliers de personnes, le printemps dernier, après un combat victorieux au Centre Vidéotron. Un athlète hyper discipliné qui partage son quotidien entre le gymnase et les résidences pour personnes âgées, où il est cuisinier.

Plusieurs de ses collègues vont se déplacer pour le combat de samedi.

Il y en a qui ont encore de la misère à concilier le Marc-André gentil et serviable au travail et la bête féroce que je deviens quand j’embarque dans l’octogone. Marc-André « Powerbar » Barriault

Les arts martiaux mixtes, « c'est une autre partie de moi qui fait en sorte que je suis bon dans ce que je fais », dit-il aux plus incrédules.

Détenteur de plusieurs diplômes de cuisine, Barriault aime réellement « la bouffe ». S'il ne travaille pas dans des restaurants plus gastronomiques, c'est que l'horaire des résidences pour personnes agées est plus compatible avec son entraînement.

Mais en ce mardi matin, il n’a pas la tête aux fourneaux. La seule chose qu’il compte cuisiner, cette semaine, c’est l’Américain Andrew Sanchez, le premier adversaire de sa carrière dans l’UFC.

Une semaine occupée

Marc-André Barriault est attendu à Ottawa en soirée, après quoi son horaire jusqu’à son combat de samedi soir est réglé au quart de tour. Entre séance photo, obligations médiatiques et pesée officielle, il faudra faire attention de ne pas perdre sa concentration, fait remarquer le combattant de 29 ans, comme pour se le rappeler à lui-même.

Il ne doit pas tarder avant de prendre le chemin d’Ottawa, poursuit-il. Avec les inondations qui frappent l’Outaouais, certaines routes risquent d’être barrées. Mais pas de danger que le combattant québécois se perde à travers les détours. Ces routes, il les connait par coeur.

Marc-André Barriault fera ses débuts dans l'UFC, samedi soir, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

De faire mes débuts en UFC à Ottawa, c’est un rêve. Je suis un gars de Gatineau. Mes racines sont là-bas. Avoir la chance de performer dans ma cour arrière, c’est incroyable et ça me laisse le temps d’apprivoiser un peu toute la machine de l’UFC. C’est une belle histoire qui commence à s’écrire.

Et en écrivant les premières lignes de cette histoire, Barriault en boucle une autre, en quelque sorte.

De retour où tout a commencé

L’UFC lui a réservé une chambre d’hôtel à Ottawa, mais c’est dans son Buckingham natal qu’il va se réfugier d’ici à samedi pour se délier les bras et les jambes. Là où tout a commencé, chez Arts Martiaux Patenaude avec l’entraîneur Sifu Patrick Marcil.

Ce ne sera pas le retour de l’enfant prodige. Barriault a quitté l’Outaouais pour les études à 21 ans en tant qu'ex-joueur de football en quête d’aventure, un jeune initié aux arts martiaux mixtes quelques années plus tôt.

Même lui n’aurait probablement pas parier sur le fait qu’il reviendrait huit ans plus tard en tant qu’homme bientôt marié et combattant suffisamment prometteur pour que l’UFC lui accorde un contrat de plusieurs combats et une place sur la carte principale.

Pour son premier gala en carrière, de surcroît, lors du UFC Fight Night 151 au Centre Canadian Tire, samedi soir.

C’est à Québec qu’il a étudié, rencontré sa future épouse et fait connaissance avec celui qui l’a guidé dans le monde des arts martiaux mixtes, Dany Laflamme, entraîneur et propriétaire du Nova Gym de Beauport.

À Québec qu’il a fait le saut chez les professionnels, en 2014, puis qu’il a décidé de joindre les rangs de l’organisation québécoise TKO à sa renaissance. Au Centre Vidéotron qu’il a défendu sa ceinture de champion de l’organisation chez les 185 livres, en mai dernier, puis remporté celle chez les 205 livres, en septembre.

Marc-André Barriault a conquis les ceintures TKO des 185 livres et des 205 livres, dans les deux dernières années. Photo : Facebook / Marc-André Barriault

J'ai toujours rêvé d’aller loin dans le monde des arts martiaux mixtes, mais c’est vraiment quand j’ai signé avec TKO et Stéphane Patry que j’ai vu qu’il était possible pour moi de participer à de gros événements avec de la visibilité. J’ai senti que c’était ma chance de me rendre au UFC et je l’ai saisie.

Barriault n'a pas tout de suite attiré l'attention de l’UFC, évidemment. Combattant instinctif et physique, il avoue davantage se démarquer par sa combativité et sa capacité à livrer ses meilleures performances quand les lumières s’allument et que la pression monte.

On a eu nos réponses combat après combat, défi après défi. On a commencé à voir que mes adversaires tombaient tous au combat. On s’est dit que des yeux allaient finir par s’ouvrir quelque part et on a finalement eu l’appel.

Andrew Sanchez, un adversaire familier

Sous contrat avec l’UFC depuis l’automne, le détenteur d'une fiche de 11 victoires et une défaite chez les professionnels a eu tout le temps nécessaire pour se préparer à ses débuts avec l’organisation. Il achève un camp d’entraînement de huit semaines où il a autant travaillé sa boxe que sa lutte et ses techniques de combat au sol.

Comme on fait le saut dans la grosse ligue, on avait besoin de ça pour bien me préparer mentalement et physiquement. Marc-André Barriault

Le hasard a voulu qu’il mette les gants avec son adversaire, le vétéran Andrew Sanchez (10-4-0), quelques mois avant que leur combat soit annoncé. L’Américain s’entraîne au Tristar Montréal sous la tutelle de Firas Zahabi, l’entraîneur de Georges St-Pierre.

L’UFC ont des attentes envers moi et je n’ai pas l’intention de décevoir. Andrew est un bon lutteur et un bon athlète, mais je suis prêt. Je suis affamé. Ça fait longtemps que je sais que je suis fait pour être là et je m’en vais chercher sa place.

Que Sanchez soit prévenu. Marc-André Barriault a très faim... et il sait cuisiner!