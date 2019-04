Évaluation du projet de serres verticales à l’église Saint-Jérôme de Matane

L’un des fondateurs de l’entreprise, Pierre Boulanger, était sur place mardi pour évaluer également les possibilités d’installation des équipements et faire connaître la technologie des serres verticales.

Nous, on a un équipement qu’on croit viable et qu’on croit capable de faire de belles productions. Ce sera aux gens du comité de décider comment ils veulent les intégrer à leur projet , a-t-il indiqué.

Pierre Boulanger d'Inno-3B et des représentants du comité de sauvegarde de l'église Saint-Jérôme Photo : Radio-Canada

Selon lui, la hauteur du bâtiment convient parfaitement pour des serres verticales. Il a aussi précisé que le suivi des travaux était supervisé par des agronomes.

Il fait valoir le volet communautaire du projet en plus des profits qui pourraient être générés. Selon lui, la présence de serres ne nuirait pas au caractère patrimonial de l’église.

Il estime toutefois qu’il serait prématuré de chiffrer le coût du projet. Un projet pilote semblable est en cours à Saint-Pacôme.

À la recherche de financement

Paul Gauthier, Jean Blouin et Raymond Tremblay du comité de sauvegarde de l'église en compagnie de Pierre Boulanger de l'entreprise Inno-3B Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Jean Blouin, porte-parole du comité de sauvegarde de l’église, a mentionné que l’étude est financée par la MRC de la Matanie et l’organisme Patrimoine Matane. Selon le comité, ce projet présente l’avantage de chauffer l’église parce que l’énergie produite peut être récupérée.

Il précise qu’Inno-3B n’exploiterait pas les serres, mais qu’elle vendrait l’équipement en plus de s’occuper de l’étude de faisabilité.

Le comité croit pouvoir financer cette initiative avec les subventions offertes dans la région.

Il y a beaucoup de subventions disponibles, d'abord au niveau de l'innovation technologique. Les procédés d'Inno-3B eux-mêmes sont financés par le gouvernement , a-t-il fait savoir. Comme promoteurs, on pense au fonds FIDEL et à la MRC de Matane ou peut-être à une souscription publique sous forme de coopérative. Ça peut être un organisme à but non lucratif. À date, ce sont les deux avenues qui nous semblent les plus intéressantes.

La salle de spectacle encore privilégiée par la Fabrique

Le président du conseil de fabrique de la paroisse Coeur-immaculé-de-Marie, Michel Barriault Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

De son côté, le président du conseil de fabrique, Michel Barriault, rappelle que le projet est embryonnaire et qu'il y a encore plusieurs projets à l'étude pour la conversion de l'église Saint-Jérôme, notamment une salle de spectacle. On regardera l’ensemble des projets pour choisir celui qui est le plus intéressant pour l’ensemble de la collectivité , a-t-il commenté.

M. Barriault maintient que l’église Saint-Jérôme est le meilleur endroit pour l’installation d’une salle de spectacle. Je suis convaincu que l’ensemble des citoyens serait d’accord avec ça , a-t-il avancé. La Ville de Matane s'est déjà prononcée contre le projet.

Le président invite les personnes et organismes qui auraient d’autres idées à les présenter au conseil de fabrique.