Carrefour à Sullivan : une pétition pour une intervention plus rapide du MTQ

Le citoyen Christian Baril du quartier Sullivan à Val-d'Or a lancé mardi matin une pétition sur le site Avaaz.org (Nouvelle fenêtre) afin que le ministère des Transports intervienne rapidement pour empêcher que la route soit systématiquement inondée au printemps, non loin du carrefour giratoire à l'intersection des routes 111 et 117.

Les résidents du secteur vivent avec les inconvénients de ces inondations depuis plusieurs années. Il y a des bouchons de circulation toutes les heures de pointe, déplore Christian Baril. On est constamment en attente, d'une demi-heure, jusqu'à parfois une heure , déplore-t-il.

Le ministère des Transports est bien conscient de la situation, mais souligne qu'il y a un défi géotechnique important dans le secteur. Les travaux pourraient ne pas avoir lieu avant trois à cinq ans.

Il y a un projet qui est à l'étude. C'est un projet qui est très complexe au niveau géotechnique, à cause de la faible capacité portante des sols à cet endroit-là , avait expliqué en entrevue, vendredi dernier, le directeur de l'exploitation au MTQ, Marc Deschesnes.

Pour M. Baril, il s'agit d'un délai inacceptable, d'autant plus que la problématique est connue depuis des années. Ça fait plusieurs années qu'ils sont au courant, je suis sûr qu'il y a des bonnes personnes, des gens intelligents au ministère, que les solutions existent déjà, affirme-t-il. On demande d'avoir une solution écrite complète, et déposée rapidement.

L'enjeu a régulièrement fait l'objet de discussions lors des séances du conseil municipal de Val-d'Or. Le maire, Pierre Corbeil, s'est toujours montré préoccupé par la situation. Invité à commenter en marge d'une séance, il avait toutefois expliqué comprendre la complexité de l'intervention nécessaire dans le secteur.