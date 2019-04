Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, se prononcera sur le projet de loi C-48

Les membres du Comité sénatorial des transports et des communications organisent des audiences publiques à Edmonton pour entendre les Albertains au sujet d’un moratoire relatif aux pétroliers.

Si ce projet de loi est entériné par Ottawa, les navires transportant plus de 12 500 tonnes métriques de pétrole ne pourront plus s'amarrer entre la pointe nord de l’île de Vancouver et la frontière de l’Alaska.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a promis de faire entendre sa voix lors des audiences.

Le maire Don Scott de la municipalité régionale de Wood Buffalo et le Chef Craig Makinaw de la nation crie Ermineskin ont pris la parole plus tôt dans la journée pour exprimer leurs inquiétudes au sujet de ce projet de loi.

Plus de détails à venir…