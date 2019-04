On n’a pas d’hébergement dans notre municipalité, les hôtels sont pleins à Gatineau, on est coupés de La Pêche avec la fermeture du chemin Eardley-Masham , a-t-elle lancé lors d’un point de presse mardi après-midi, avec le député de Papineau et ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

Relancée à ce sujet, Mme Labadie a expliqué que les adaptations climatiques sont nécessaires, sinon on va être comme ça chaque année ou aux deux ans. On ne peut pas .

On se croise les doigts. On peut avoir une crise humanitaire dans le secteur. Joanne Labadie, mairesse de Pontiac

S’il fallait héberger les quelque 400 résidents de Quyon, sans compter le secteur des plages où habitent 200 à 300 personnes, les 108 places du Camp Tim Horton pour les enfants et les 150 lits de camp de la Croix-Rouge ne suffiront pas.

On est dans l’inconnu , a-t-elle concédé, n’ayant pas vécu une telle situation lors des inondations de 2017. La Municipalité de Chelsea a quant à elle offert d’héberger d’éventuels sinistrés au centre communautaire de Hollow Glen.

De son côté, le ministre Lacombe a souligné que beaucoup de petites municipalités sont touchées en Outaouais par les inondations, ce qui représente d’énormes défis . Il précise que 350 militaires sont déployés dans la région, dont 135 seulement dans la municipalité de Pontiac.

« On est optimistes, mais prudents »

Alors que les travaux de colmatage et de renforcement de la digue se poursuivent, la mairesse Labadie a dit avoir confiance dans les ingénieurs de l’Armée et de la Municipalité. Ils font tout ce qu’ils peuvent . Malgré cela, on veut que tout le monde soit sur high alert , a-t-elle lancé.

Jusqu’à présent, environ le quart des résidents dans la zone sud de Quyon ont été évacués de façon préventive. Ces derniers doivent se préparer à ne pas revenir dans leur logement pour environ deux semaines, selon la mairesse Labadie.

Une « grande réflexion »

Pour éviter que de telles inondations se reproduisent, ça va prendre une grande réflexion régionale, provinciale et nationale sur l'adaptation aux changements climatiques , a proposé Joanne Labadie.

Pontiac, a-t-elle souligné, est une municipalité rurale agricole qui doit composer avec les effets du drainage. Disposée à la discussion, la mairesse a demandé comment les règlements pourraient être adaptés, notamment pour conserver les bandes riveraines.

Le jeu a changé pour nous. On a 11 ans, nous dit-on, pour faire des changements , a-t-elle rapporté. C'est le temps de faire des changements maintenant. On n'a pas le temps de faire des rapports de 2-3 ans pour s'adapter.