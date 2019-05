Les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac se retroussent les manches

« Il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. »

Richard Dubé dirige le faisceau de sa lampe de poche vers l'aquarium de son sous-sol, qui a été complètement inondé samedi soir. Il n'en croit pas ses yeux : son poisson rouge est encore vivant.

« Je vais y mettre de l'eau propre, ça va lui donner une chance. »

Ses deux autres poissons, eux, n'ont pas survécu à l'infiltration de l'eau sale, qui a presque tout détruit au sous-sol : son bureau; les diplômes universitaires de ses enfants, qu'il avait accrochés au mur; mais surtout la garderie familiale de sa conjointe, Nathalie Bélanger, qui hébergeait cinq enfants.

À peine le couple a-t-il eu le temps de monter quelques affaires à l'étage, samedi, que l'eau léchait déjà les marches de l'escalier. « On a pris quelques chandails, des paires de bas, et puis on est partis », raconte M. Dubé.

Heureusement pour eux, l'eau s'est arrêtée à quelques pouces du rez-de-chaussée.

Richard Dubé n'oubliera pas de sitôt le soir du 27 avril 2019. « L'eau a monté très vite », se souvient-il. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'ordre d'évacuation ayant été partiellement levé, Richard Dubé et Nathalie Bélanger sont maintenant de retour dans leur maison de la rue Carole, où ils habitent depuis 30 ans.

Au sous-sol, bien peu de choses pourront être récupérées. Mais des amis qui travaillent dans le milieu de la construction ont offert leur aide pour tout rebâtir, assurent-ils.

« On voulait faire des changements de toute façon », lâche Richard Dubé, philosophe. « Ça fait qu'on va tout stripper. » Même la salle de bain, qu'il venait tout juste de rénover.

Ce sera toutefois sans l'aide des assurances – puisque, comme plusieurs autres, la famille Dubé-Bélanger n'était pas protégée contre ce genre de sinistre.

« Ça coûtera ce que ça coûtera », lance M. Dubé. « Nous autres, notre maison était payée, alors c'est peut-être un peu moins pire que pour d'autres sinistrés, qui ont des paiements de maison en plus. »

Pour lui, pas question de déménager. « C'est tellement un quartier tranquille! On est à deux pas du bord de l'eau; il y a une plage là; on va s'asseoir sur le bord de l'eau le soir, et c'est de toute beauté. C'est tellement beau... », soupire-t-il.

La conjointe de Richard Dubé, Nathalie Bélanger, est rentrée chez elle mardi. Sur la table, une bouteille de vin abandonnée trois jours plus tôt. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Si Richard Dubé faisait montre d'un moral d'acier, mardi, il était manifeste que sa conjointe, Nathalie, était toujours ébranlée par les événements de la fin de semaine.

Parce qu'elle ne sait pas ce qui adviendra de son service de garde. « Je ne sais pas, je ne suis pas rendue là. Le bureau coordonnateur, est-ce qu'il va nous transférer? Ces enfants-là, ce sont mes petits. Je n'ai pas le goût de les éparpiller partout. »

« Et le jour où je serai prête, est-ce qu'ils vont revenir? »

La garderie éducative La Souris verte a été sérieusement endommagée par les inondations. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La garderie de Mme Bélanger n'est toutefois pas la seule à avoir été submergée par les flots. Cent mètres plus loin, la Souris verte, une garderie privée subventionnée de la 31e Avenue, fait elle aussi partie des 2500 bâtiments inondés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Là aussi, seul le sous-sol a été endommagé. Mais – salubrité oblige – il est encore beaucoup trop tôt pour envisager la réintégration des 80 enfants qui la fréquentaient.

« Ça presse de trouver un endroit pour se relocaliser », insiste Katia Lizotte, coordonnatrice de la garderie. D'autant plus que plusieurs parents sont eux-mêmes sinistrés, et qu'ils auront besoin d'être épaulés au maximum pour traverser les prochains mois.

Les responsables de la garderie se sont donc mis à la recherche d'un nouveau local. « En ce moment, on évalue la possibilité de s'installer dans une église à Pointe-Calumet », mentionne Mme Lizotte. « Il faut juste que le ministère [de la Famille] approuve. »

Des messages ont été laissés au bureau de circonscription de la députée Sylvie D'Amours, précise la coordonnatrice. Mais elle attend toujours une réponse.

Katia Lizotte souhaite que la ministre Sylvie D'Amours s'implique pour aider au déplacement de La Souris verte le plus rapidement possible. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Richard Dubé, lui, n'attendra personne avant d'entreprendre la reconstruction de son sous-sol. Déjà, mardi, des proches s'étaient déplacés pour donner un coup de main et entamer le grand ménage de la maison.

« Là, on est partis sur l'adrénaline. On rebâtit, et puis that's it. »

En attendant le retour de l'eau potable et de l'électricité, M. Dubé et sa conjointe se sont installés dans une caravane de camping appartenant à des amis, à Saint-Joseph-du-Lac – une résidence temporaire de 30 pieds de long. « C'est le gros luxe », lance M. Dubé, désarmant d'optimisme.