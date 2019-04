Démocratie Chambly présente sa candidate à la mairie

Son parti se présente comme la solution à la crise de confiance qui s'est installée dans cette municipalité de la Montérégie.

« Nous avons pu constater ce qu’une centralisation du pouvoir et des communications peut créer et nous refusons cette culture du tout permis et du silence », a indiqué dans un communiqué Christian Huppé, qui devient officiellement chef de Démocratie Chambly après avoir assuré l’intérim à la suite du départ de son prédécesseur Steeves Demers.

Une élection partielle se déroulera également dans le district des Grandes-Terres (no 8). La conseillère Julia Girard-Desbiens, qui représentait ce district pour le parti de l’ex-maire Denis Lavoie, avait démissionné en mars dernier dans la foulée de la mise sous tutelle de la Municipalité.

La présidente du Mouvement citoyen de Chambly, Julie Daigneault, a déjà annoncé qu'elle se portait candidate pour Démocratie Chambly dans le district no 8.

Mise sous tutelle

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé la mise sous tutelle de Chambly le 26 février dernier, jour où l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a effectué des perquisitions dans les locaux de l’administration municipale.

« Cette décision donne suite à des vérifications en cours à la CMQ [Commission municipale du Québec] concernant des déficiences dans la gestion municipale et des allégations liées à des manquements en matière d'éthique et de déontologie » avait alors écrit la ministre Laforest dans un communiqué.

L'administration de l’ex-maire Denis Lavoie avait été mêlée à diverses controverses dans les mois précédents, dont la démolition de la maison Boileau, un bâtiment ancestral. De plus, une enquête de Radio-Canada avait révélé qu'un climat d'intimidation régnait à l'Hôtel de Ville.

Le maire Lavoie, qui était en congé de maladie depuis le mois de novembre, a remis sa démission le 5 avril. Son parti, Action Chambly, a mis fin à ses activités cette semaine, selon le Journal de Chambly.

Trois conseillers, Paula Rodrigues, Serge Gélinas et Jean Roy, qui agit comme maire suppléant, avaient été élus sous cette bannière.

Démocratie Chambly en avait fait élire deux : Alexandra Labbé et Mario Lambert.

Deux conseillers siègent comme indépendants : Richard Tétreault et Luc Ricard.