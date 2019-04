Un 3e lien pour tous, tranche Bonnardel

Le Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) propose que le 3e lien, soit un tunnel réservé au passage du transport en commun.

François Bonnardel répète néanmoins que le 3e lien servira à la fois pour le passage des camions, des automobiles et du transport en commun.

« Pour moi, il est impératif qu'il y ait du transport collectif sur ce 3e lien. Il y aura aussi une interconnexion avec le réseau de transport structurant. Ceci dit, on a toujours eu l'aval d'une grande partie de la population, sinon de l'est du Québec, à savoir qu'on avait besoin d'un 3e lien », mentionne-t-il.

Le préfet de la MRC de l'île d'Orléans salue la volonté de la CAQ d'inclure le transport en commun dans le projet de 3e lien. « Soyez assuré que s'il y a un transport en commun qui s'ajoute au projet de 3e lien, ça va faciliter le fait de faire avancer ce dossier-là pour les gens de l'Ile d'Orléans », affirme Harold Noël.

Le ministre des Transports affirme qu'il est encore trop tôt pour estimer les coûts du 3e lien. Il exclut toutefois d'en faire un pont ou un tunnel à péage.

Financement du tramway

François Bonnardel confirme par ailleurs que les discussions ont toujours lieu entre Québec et Ottawa à propos du financement du réseau de transport structurant. Le président du Conseil du Trésor a rencontré la mairesse de Montréal il y a une dizaine de jours pour discuter des modalités du fonds fédéral pour le transport en commun.

« On continue de demander ce que je dis depuis des semaines déjà, de lever cette clause d'achalandage qui existe dans l'entente depuis la signature l'année passée avec le gouvernement libéral. On pourrait alors privilégier les dossiers les plus avancés », affirme François Bonnardel.