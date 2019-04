Limite de 30 km/h dans les zones scolaires de Regina dès le 1er septembre

Actuellement, la vitesse maximale autorisée dans les zones scolaires est de 40 km/h du lundi au vendredi, et ce de 8 h à 22 h.

Dès l’automne, la nouvelle limite de vitesse sera en vigueur sept jours sur sept, mais moins d'heures par jour; étant appliquée seulement entre 7 h à 19 heures.

« Les terrains de jeu sont utilisés 365 jours par année. Les enfants y vont avant les cours, après les cours, le samedi et le dimanche », a expliqué la conseillère du quartier 7, Sharron Bryce.

Le maire de Regina, Michael Fougere, a quant à lui affirmé qu’il était « plus sécuritaire » de diminuer la vitesse maximale autorisée de 10 km/h. « Nous parlons des personnes les plus vulnérables. Ce sont des enfants qui vont à l’école et qui en reviennent. Je pense que de ralentir de quelques instants tout au long de la journée n’est pas trop demander pour rendre ces zones plus sûres. »

Si vous ne violez pas la loi, vous ne devrez pas payer d’amende. Michael Fougere, maire de Regina

Pas unanime

Le conseiller du quartier 10, Jerry Flegel, a manifesté son désaccord lors du débat qui a mené à cette décision.

Selon lui, la limite actuelle de 40 km/h « n’est pas le principal problème de sécurité dans les zones scolaires. S’il y avait eu un accident à 40 km/h, nous en aurions entendu parler. Personne ne peut nous montrer un rapport concernant un accident survenu à une vitesse de 30 ou 40 km/h. »

En revanche, son homologue du quartier 8, Mike O’Donnell, a rétorqué que la nouvelle limite de vitesse abaissée ne ferait qu’ajouter cinq secondes au trajet actuel des automobilistes.

« Cela correspond à ce que font d’autres villes de l’Ouest du Canada. »

Avec les informations de CBC News