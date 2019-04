Netflix réalise un film sur le sauvetage des garçons coincés dans une grotte en Thaïlande

Netflix a annoncé mardi qu'elle collaborait avec la maison de production du film Crazy Rich Asians pour réaliser un film sur le sauvetage spectaculaire, en juillet dernier, de 12 garçons du nord de la Thaïlande qui avaient été pris au piège avec leur entraîneur de soccer dans une grotte inondée pendant plus de deux semaines.

Netflix et SK Global Entertainment ont annoncé à Bangkok avoir acquis les droits de l'histoire auprès de 13 Thumluang Co, une société que le gouvernement thaïlandais a aidé à mettre en place pour représenter les garçons et leur entraîneur.

En mars, le ministère thaïlandais de la Culture avait dévoilé l'accord, d'abord annoncé comme une minisérie. Le porte-parole du gouvernement, Weerachon Sukoondhapatipakat, avait alors déclaré que les familles des survivants de la grotte toucheraient chacune 3 millions de bahts (94 000 $ US).

(De gauche à droite) Le président des productions internationales de SK Global Entertainment/Ivanhoe Pictures Michael Hogan, la directrice des productions internationales de Netflix Erika North, l'entraîneur de l'équipe de soccer Wild Boars Ekkapol Chantawong et le lieutenant général de l'armée Thaïlandaise Werachon Sukondhapatipak Photo : AFP/Getty Images / Lillian Suwanrumpha

Les garçons de l'équipe de soccer des Wild Boars et leur entraîneur ont attiré l'attention du monde entier après avoir été pris au piège dans la grotte le 23 juin dernier. Ils ont été retrouvés par deux plongeurs britanniques et secourus par une équipe internationale de plongeurs expérimentés qui ont fait équipe avec des soldats de la marine thaïlandaise, dans le cadre d'une mission dangereusement compliquée qui s'est terminée avec succès le 10 juillet.

Mardi, la société 13 Thumluang s'est engagée à faire un don de 15 % des revenus générés par la diffusion de cette histoire à un public international aux organisations caritatives qui se concentrent sur l'aide aux sinistrés.

Jon M. Chu, qui a réalisé le film Crazy Rich Asians, et le réalisateur thaïlandais Nattawut « Baz » Poonpiriya seront derrière la caméra pour ce projet.