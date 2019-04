Smart se retire des États-Unis et du Canada

Les ventes canadiennes de véhicules Smart ont chuté de 6,3 % pour s'établir à seulement 345 unités en 2018, tout juste après que la compagnie a abandonné les moteurs à combustion pour miser uniquement sur les voitures électriques.

L’an passé, les ventes de Smart aux États-Unis se sont chiffrées à 1276, ce qui marque une baisse de 58 %. En mars, Smart n'a signalé que 90 voitures vendues aux États-Unis, soit 18 % de moins que l'année précédente.

Les voitures électriques de la marque Smart offrent 93 kilomètres d'autonomie alors que des modèles concurrents, tels que le modèle Tesla 3, offrent une autonomie estimée à 523 kilomètres tout en ayant beaucoup plus d’espace.

Dans un communiqué, la marque Mercedes-Benz de Daimler a cité « un certain nombre de facteurs » pour la décision de mettre fin à l'exploitation de la Smart aux États-Unis et au Canada, « dont le déclin du marché des microvoitures aux États-Unis et au Canada, combiné à des coûts d'homologation élevés pour un modèle à faible volume ».

L'homologation fait référence aux changements nécessaires pour rendre la Smart de conception européenne conforme à la réglementation américaine.

Les concessionnaires Mercedes ont mentionné qu'ils offriront toujours des pièces et des réparations pour les voitures Smart.

L'avenir de la voiture électrique

Mercedes prévoit introduire de nouveaux véhicules électriques plus gros aux États-Unis, à commencer par le lancement de l'utilitaire sport EQC l'année prochaine. Ces véhicules aideront Mercedes à atteindre les quotas de véhicules à émissions zéro en Californie et dans d'autres États.

Daimler va désormais se concentrer sur son alliance avec la Chine qui va lui permettre de produire une nouvelle génération de véhicules électriques dans le plus grand marché mondial pour ce type de voiture.