Plainte de lobbyisme contre Sayona : le maire d'Amos a transmis des documents

Le mois dernier, en mars 2019, une plainte a été déposée au Commissaire au lobbyisme par des citoyens, concernant des rencontres d'élus de la région avec des représentants de Sayona Québec.

Le Commissaire au lobbyisme confirme qu'il a reçu une plainte de la citoyenne Marie-Hélène Massy-Émond, mais refuse d'en dire plus. Je n'infirme ni ne confirme qu'il y a des vérifications ou une enquête , souligne le responsable des relations avec les médias de l'organisme, Daniel Labonté.

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, soutient avoir transmis des documents au commissaire il y a près d'une semaine. Il s'agit notamment de courriels entre lui et des représentants de l'entreprise. Il y a effectivement une enquête par le Commissaire au lobbyisme et dans les délais prescrits, j'ai fourni toutes les informations qui ont été demandées et ça suit son cours , a-t-il déclaré en entrevue.

M. D'Astous assure avoir agi dans le respect des lois et avoir rencontré des représentants de Sayona Québec dans le cadre de rencontres publiques réunissant des « dizaines, voire des centaines de personnes ». L'enquête va le dire, mais je considère que je n'ai rien à me reprocher, tranche-t-il. S'il y avait eu possibilité de lobbyisme, j'aurais posé les questions usuelles, selon les formations qu'on vit année après année dans le monde municipal , souligne-t-il.