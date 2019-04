Rouyn-Noranda a dégagé un surplus budgétaire de 3,2 M$ en 2018

Parmi les sources de revenus qui expliquent ce surplus, on note un montant de 652 000 $ provenant de l'exploitation des ressources naturelles du territoire.

Les frais d'utilisation par passager à l'aéroport de Rouyn-Noranda ont aussi généré des revenus supplémentaires de près de 600 000 $.

Les surplus financiers seront affectés à divers endroits, comme dans le projet d'agrandissement de l'aérogare, où ira près du tiers de l'excédent financier, selon la trésorière de la Ville de Rouyn-Noranda, Hélène Piuze.

Le projet d'agrandissement de l'aérogare est en cours, dit-elle. Ça va prendre beaucoup de sous de la Ville de Rouyn-Noranda et ce que l'on veut faire, c'est minimiser l'impact au niveau de la taxation. On le sait, cette dette-là il va falloir la rembourser. Alors ce qu'on veut faire, c'est de trouver des mesures pour diminuer l'impact au niveau de la taxation [auprès des citoyens]. Donc, l'argent que l'on met de côté servira à rembourser les montants en capital et en intérêts lorsque les dettes vont arriver à échéance. Ça va minimiser la taxation.

La Ville prévoit aussi injecter un montant de 400 000 $ dans le remboursement de la dette. Au total, la dette de la Ville de Rouyn-Noranda se chiffre maintenant à 103,7 millions de dollars .

Un montant de 451 000 $ est prévu pour des projets qui n'ont pas été réalisés en 2018. Le montant a été redistribué dans d'autres projets à venir, dont dans l'implantation de la collecte des matières organiques sur le territoire de la ville.