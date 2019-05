Des commerçants de Québec s'opposent à la création d'un regroupement provincial des SDC

Les représentants des 5 SDC du Québec ont été invités à se présenter à la rencontre de fondation du Regroupement des SDC du Québec le 14 mai prochain à Québec.

L'élection d'un conseil d’administration sera à l'ordre du jour. Les statuts et règlements doivent également y être votés.

Pour le président de la SDC Saint-Roch, Éric Courtemanche-Baril, l’invitation à cet événement a été une réelle surprise. Jamais il n’avait entendu parler d’un tel regroupement.

« Tout d’un coup il y a deux semaines on nous est arrivé avec: "il y a une association qui se créée, vous êtes invités". C’est un peu une surprise », explique l’entrepreneur propriétaire de l’Intermarché de la rue Saint-Joseph.

Il comprend mal pourquoi une telle structure sera créée, puisque les réalités commerciales dans les différentes villes du Québec sont souvent fort différentes.

Il y a trois choses qu’une association va créer : une cotisation, du temps et de l’énergie, ce qu’on n’a pas nécessairement.

« On a de la difficulté à comprendre pourquoi il nous faut une structure de plus. Faudra-t-il une permanence? Y aura-t ’il un coût à ça? Beaucoup de questions sans réponses », ajoute M. Courtemanche-Baril.

Marc Engel est pour sa part le propriétaire de l’épicerie La Réserve à Limoilou. Bien qu’il siège au conseil d’administration de la SDC de la 3e Avenue, il précise qu’il parle à titre de commerçant seulement dans ce dossier.

Il rappelle que, seulement à l’échelle de la Ville de Québec, certaines SDC sont favorables à la présence de parcomètres, et d’autres sont contre. Selon lui, il s’agit d’un exemple qu’un regroupement provincial n’arrivera pas à obtenir des consensus. « La réalité n’est pas la même dans notre propre ville », peste-t-il.

Il s’explique d’ailleurs bien mal pourquoi les SDC seront appelées à voter sur la nature d’un regroupement, alors qu’elles n’ont pas été consultées officiellement.

Ce que je trouve très cavalier, c’est qu’on va nous donner une séance d’information et après on va être obligé de passer au vote sur le conseil d’administration et les règles de base.

Marc Engel, propriétaire de La Réserve