Le niveau de l'eau du lac Témiscamingue pourrait monter rapidement

Les précipitations abondantes et de la fonte des derniers jours ont gonflé les niveaux d'eau du bassin versant de la rivière des Outaouais, le tronçon de la rivière des Outaouais et le lac Témiscamingue, qui devraient tous dépasser les conditions normales d'exploitation, a prévenu mardi Services publics et approvisionnement Canada.

Selon cet avis, le niveau d'eau du lac Témiscamingue pourrait grimper de 20 centimètres par jour cette semaine. Présentement, le niveau actuel dans la partie nord du lac est de 178,85 mètres, mais il pourrait atteindre ou dépasser le niveau maximal de 179,56 mètres d'ici la fin de la semaine.

On demande donc à la population de garder les enfants et les animaux loin des rives et des cours d'eau , prévient Services publics et Approvisionnement Canada.

Les résidents qui habitent à proximité des rives et des zones basses, de même que les municipalités, sont invités à surveiller la situation.

En raison de la montée des eaux, les rives peuvent aussi s'avérer instables et glissantes, ce pour quoi il est préférable de ne pas s'y aventurer.