Un titre national pour une équipe de hockey de Waswanipi

Le tournoi – le Fred Sasakamoose « Chief Thunderstick » All-Reserve Invitation Senior Contact Hockey Tournament – réunissait 32 équipes composées de certains des meilleurs joueurs séniors de hockey autochtones à travers le Canada, dont les Chiefs de Waswanipi.

Les formations se disputaient un total de 45 000 $ en prix et le droit de s’afficher comme étant une des meilleures équipes autochtones au pays.

« Je ne peux pas croire que ça s’est produit, s’est exclamé le défenseur Chris Cooper après la partie. C’est tellement un gros événement. Il y a beaucoup de talents ici. C'est un sentiment incroyable en ce moment. »

Le tournoi a été nommé en l’honneur de Fred Sasakamoose, le premier joueur autochtone à avoir rejoint les rangs de la Ligue nationale de hockey (LNH), où il a joué 11 matchs pour les Blackhawks de Chicago pendant la saison 1953-54.

Fred Sasakamoose rêvait de mettre en valeur les joueurs autochtones de talent et de voir un jour une équipe formée à 100 % d’Autochtones jouer au hockey aux Olympiques.

Les Chiefs de Waswanipi ont remporté le tournoi grâce à un gain contre les Islanders de Cross Lake, au Manitoba, par la marque de 4-3 en prolongation. Alex Cooper a inscrit le but de la victoire.

Les champions ont reçu 25 000 $ en prix pour récompenser leurs efforts.

Un accident tragique

La victoire était bien plus émouvante et bouleversante pour les Chiefs en raison du décès tragique de Paul Ottereyes, un des membres fondateurs de l’équipe dans les années 1980. Un accident de voiture survenu tôt samedi après-midi au nord-ouest de la municipalité de Val-d'Or, au Québec, a entraîné sa mort et celle de deux autres passagers.

Beaucoup de gens connaissaient Paul. Il était la bougie d'allumage de l'équipe [à cette époque]. Ce n'était pas un joueur extravagant. Comme je l’ai dit aux gars : "Il avait du cœur". C’est comme cela que je me souviens de Paul. Chris Cooper

Chris Cooper a ajouté que les organisateurs du tournoi ont tenu un moment de silence en hommage à Paul Ottereyes avant le match en quarts de finale.

« C'est difficile de vivre ça pendant que nous sommes ici [à Saskatoon] », a-t-il admis, lui dont la conjointe, Rhonda Oblin-Cooper, est la nièce de Paul Ottereyes.

Vern Cooper, un autre membre de l’équipe des Chiefs de Waswanipi, a souligné que tous les joueurs se sont unis pour honorer la mémoire de Paul Ottereyes.

« Ceci est vraiment spécial pour nous. Nous avons perdu un membre important de notre communauté. Nous avions une motivation supplémentaire pour atteindre notre objectif », a-t-il confié au cours d’une entrevue avec Curtis Standing de la station Indigenous Radio Show à Saskatoon.

Les Chiefs ont dédié leur victoire à Paul Ottereyes.

D’après un reportage de Susan Bell et Vincent Georgekish de CBC News