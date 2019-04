Utilisation de fonds fédéraux : la Commission scolaire de langue française de l'Î.-P.-É. retire sa mise en demeure

Un an après avoir mis en demeure le gouvernement provincial dans le but d'obtenir un meilleur financement pour ses écoles, la Commission scolaire de langue française (CSLF) de l'Île-du-Prince-Édouard retire sa menace de poursuite.

L'administration scolaire exigeait de la province qu'elle lui donne les moyens financiers d'offrir un enseignement et des services comparables à ceux offerts dans les écoles de langue anglaise, et qu'elle cesse d’ employer les fonds fédéraux pour rembourser ses dépenses opérationnelles .

La mise en demeure avait été déposée devant la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, le 20 avril 2018. Elle accordait au gouvernement un délai de 90 jours pour régler le différend avant qu'une poursuite ne puisse être intentée. La menace n'a finalement pas été mise à exécution.

Parfois, il faut faire un pas en arrière pour être en mesure de faire deux pas en avant. C'est ce que nous avons décidé de faire , explique Émile Gallant, le président de l'administration scolaire de langue française.

La CSLF reprochait au gouvernement provincial, entre autres, d'utiliser des fonds du Programme de langues officielles dans l'enseignement (PLOE) pour payer les salaires de base d'une dizaine d'enseignants. Selon la mise en demeure, cet argent aurait dû soutenir les besoins particuliers de l'éducation de langue française en milieu minoritaire, comme des programmes de francisation.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard reçoit 1,5 million de dollars par année d'Ottawa en vertu du PLOE. Les deux tiers de cette somme seraient utilisés à mauvais escient, selon l'administration scolaire.

Un an après le dépôt de sa mise en demeure, le différend n'est pas réglé.

La CSLF a décidé de retirer sa menace de poursuite afin d'entamer de nouveaux pourparlers avec le gouvernement, apprend-on dans une lettre adressée aux organismes communautaires francophones, aux employés et aux parents des élèves des six écoles de langue française de l'île, mardi.

Étant donné que la province a refusé de discuter avec le conseil si la mise en demeure restait en vigueur, le conseil a accepté de la retirer afin de reprendre les pourparlers avec la province. Extrait de la lettre de la CSLF

La décision de la CSLF s'explique, en partie, par le fait qu'il y a eu des élections scolaires à l'Île-du-Prince-Édouard après le dépôt de la mise en demeure et que 7 des 9 commissaires élus le 28 mai 2018 en sont à leur premier mandat. Après plusieurs discussions, le nouveau conseil a décidé de donner une dernière chance à la province en l’invitant à la table , lit-on dans la lettre dont Radio-Canada a obtenu copie.

Le 14 mars dernier, moins de deux semaines avant le déclenchement des élections provinciales par le premier ministre sortant Wade MacLauchlan, des représentants de l'administration scolaire de langue française ont rencontré le ministre sortant de l'Éducation et du Développement préscolaire, Jordan Brown.

Lors de cette rencontre, les deux parties auraient accepté d’établir un comité mixte et d'embaucher un médiateur dans le but d' assurer que le système scolaire francophone puisse offrir tous les services de base ainsi que les services culturels, communautaires et identitaires additionnels , précise la CSLF dans sa lettre.

Les progressistes-conservateurs de Dennis King ont défait les libéraux de Wade MacLauchlan lors des élections du 23 avril dernier. Le premier ministre sortant, ainsi que son ministre de l'Éducation, n'ont pas été réélus.

Alors qu'il était député dans l'opposition, le progressiste-conservateur Brad Trivers avait appuyé les démarches de la CSLF. L'élu de la région de Rustico n'a pas voulu commenter le retrait de la mise en demeure, mardi, alors que son parti se trouvait en transition pour devenir le nouveau gouvernement .

La CSLF a demandé une rencontre avec le premier ministre désigné, Dennis King, et le nouveau chef de l’opposition, Peter Bevan-Baker.

Si les discussions avec le prochain gouvernement achoppent, l'administration scolaire n'exclut pas la possibilité de déposer une nouvelle mise en demeure. Elle confirme du même coup qu'elle pourrait compter sur une aide financière de 125 000 $ du Programme de contestation judiciaire (PCJ), qui soutient les minorités au pays pour qu'elles puissent se défendre devant les tribunaux dans des causes relatives aux langues officielles et aux droits de la personne.

Nous cherchons toujours à négocier [avec le gouvernement]. C'est ce que nous voulons. Mais nous avons toujours toutes nos options sur la table , prévient Émile Gallant.

La Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard (FPÎPÉ) continue d'appuyer les démarches de l'administration scolaire. Nous sommes d'avis que notre communauté est mal servie dans l'utilisation de ces fonds [fédéraux]. Nous souhaitons voir de l'action dans ce dossier , affirme la directrice générale de l'organisme, Anastasia DesRoches.

Les parents francophones de la province auraient tout de même souhaité que la CSLF les tienne davantage au courant de l'évolution du dossier au cours de la dernière année.

Avec des informations de Julien Lecacheur