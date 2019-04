Théâtre autochtone du CNA : une saison inaugurale engagée, féminine et inclusive

Intitulée Nos histoires guérissent, la première saison du Théâtre autochtone du CNA mettra en valeur des spectacles dans une dizaine de langues autochtones en plus du français et de l'anglais. Les voix des femmes autochtones se feront aussi entendre puisqu'elles signent neuf des 11 productions présentées.

Kevin Loring, le directeur artistique du premier théâtre autochtone national au monde, a dévoilé sa saison inaugurale à Ottawa et ce, en dépit d’un manque de financement de 3,5 millions de dollars de Patrimoine canadien.

En 2019-2020, les projecteurs seront braqués sur les créatrices autochtones. Selon M. Loring, en plus d’être les piliers de leurs communautés respectives, les femmes sont prédominantes dans le milieu culturel autochtone. Il allait donc de soi de leur donner une place de choix au sein de la programmation.

Le directeur artistique du Théâtre autochtone du Centre national des Arts, Kevin Loring Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

C’est très facile de choisir parmi toutes les excellentes oeuvres qui existent dans notre écologie , affirme-t-il.

Dans un contexte où l’on parle beaucoup des filles et femmes autochtones disparues et assassinées au Canada, nos matriarches doivent être visibles sur scène. Kevin Loring, directeur artistique du Théâtre autocthone du CNA

Différentes langues autochtones, dont le salish de la côte, le cri, l’inuktitut et le wolastoqiyik seront aussi entendus sur les planches du CNA.

Un festival en septembre

La saison débutera le 11 septembre avec le festival Mòshkamo : le réveil des arts autochtones.

Pendant deux semaines et demies, l’édifice du CNA sera animé par des spectacles, des expositions, des causeries avec des artistes et des arts culinaires.

Du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique

Trois pièces de théâtre seront présentées en septembre, dont Mokatek et l’étoile disparue du Gatinois Dave Jenniss. Le spectacle jeunesse sera présenté en français, avec de l’anishinaabemowin et des chants abénaquis.

La production avait été présentée à La Nouvelle Scène en 2018, mais les représentations au Théâtre autochtone du CNA s’avèrent particulièrement symboliques pour le créateur.

Pour nous, c'est un honneur de faire partie de cette première saison. On est en 2019. C’est quand même spécial de pouvoir être sur une scène nationale avec un théâtre autochtone. On était rendus là, je pense , fait valoir l’auteur.

La pièce Là où le sang se mêle/Where the Blood Mixes sera également présenté en français, puis en anglais. Ce texte de Kevin Loring a remporté le Prix du Gouverneur général pour le théâtre en 2009.

M. Loring assurera de plus la mise en scène de la pièce The Unnatural and Accidental Women de Marie Clements, au sujet des femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

La danse sera également à l’honneur dans deux spectacles, Finding Wolastoq Voice et Mînowin.

L'hiver prochain, la compagnie d’art circassien Les 7 doigts de la main, en collaboration avec Artcirq et Taqqut Productions, viendra présenter la première mondiale de Unikkaaqtuat, une production multidisciplinaire mettant en vedette le Nunavut et les traditions des Inuits.

Présentement, dans l'Arctique, les Inuits sont inondés, à travers les écrans, de la culture du Sud, de comics books et des films de Marvel. Les mythes fondateurs, ceux qui ont bâti, qui ont fait partie de l'histoire inuite depuis plusieurs milliers d'années sont en train d'être oubliés , explique le co-créateur du spectacle, Guillaume Saladin

Notre petite compagnie veut remettre sur la carte des mythes fondateurs pour que les jeunes puissent avoir des références, pour ne pas qu'ils aient envie de devenir comme Superman, mais plutôt le Blind Boy and the Loon. Guillaume Saladin, co-fondateur d'Artcirq

Kiinalik : These Sharp Tools nous présentera la vraie histoire d’Evalyn Parry, une artiste de théâtre queer, et Laakkuluk Williamson Bathory, une artiste inuite, qui ont fait connaissance lors d’une expédition dans l’Arctique.

Le Théâtre autochtone du CNA accueillera aussi la production Hot Brown Honey, un spectacle à saveur burlesque mettant en vedette des Autochtones originaires de l’Australie.

En musique

Les chanteuses Buffy Sainte-Marie et Susan Aglukark fouleront les planches de la Salle Southam au mois de septembre. Mme Aglukark sera accompagnée des musiciens de l’Orchestre du CNA.

Les billets pour cette première saison du Théâtre autochtone du CNA sont en vente.