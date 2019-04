Après 24 heures à l'urgence, un homme en psychose se fait offrir un billet d'autobus pour quitter les lieux

Jeremy et Teresa Zehr expliquent avoir reçu des messages contradictoires de la part du personnel médical du Centre des sciences de la santé concernant leur ami de 19 ans.

« Nous avons eu l'impression qu'ils essayaient de le faire partir. […] À un moment donné, ils lui ont même offert un billet d’autobus, raconte Jeremy Zehr. »

« Il était confus, il avait peur et il était en colère. Lorsqu’il est en psychose, il est très instable et nous comprenons que ça rend le travail du personnel hospitalier très difficile », admet Jeremy Zehr.

Il ajoute: « Notre ami a été vu par cinq médecins dans une période de 24 heures. Chacun a diagnostiqué quelque chose de différent. »

L’ami du couple a été amené aux urgences par la police pendant la fin de semaine de Pâques. Il disait avoir été battu.

Le jeune homme affirmait que quelqu'un lui avait porté un pistolet à la tête et lui avait donné un coup de pied dans les côtes. Il s'est également plaint d'avoir des difficultés à respirer.

Jeremy et Teresa Zehr affirment avoir attendu 10 heures avant que leur ami soit vu par un médecin.

« Le médecin a prétendu qu’il n'y a pas grand-chose à faire, que notre ami avait tout simplement besoin de dormir, affirme Teresa Zehr. Nous avons vraiment dû les pousser pour qu’il puisse voir quelqu'un d'autre. »

Après avoir passé 24 heures aux urgences, un autre médecin a dirigé l'homme vers le centre d’hébergement Main Street Project où une poignée de lits sont réservés par l'hôpital aux patients en surdose de méthamphétamine.

Le Centre des sciences de la santé a déclaré que la plupart des gens guérissent de la psychose liée à la surdose de méthamphétamine entre 12 et 24 heures.

Une porte-parole de l'hôpital ajoute que le sevrage de la méthamphétamine ne nécessite pas toujours un traitement médical. Le plus gros hôpital de Winnipeg dispose de 11 lits pour les personnes en sevrage.

« Une fois que les patients sont stabilisés, ils sont transférés dans d'autres unités ou renvoyés dans la communauté », ajoute la porte-parole.

Les personnes qui travaillent avec des usagers de drogue ne sont pas étonnées d'apprendre ce qui est arrivé à cet homme de 19 ans.

Selon la fondatrice de Street Links Saint-Boniface, Marion Willis, il n’y a pas de véritable plan pour faire face aux psychoses de méthamphétamine.

« La police va les chercher et les transporte à l'hôpital. Souvent, un médecin des urgences va voir la personne, détermine qu'elle ne constitue pas un danger et la laisse partir. Les conséquences sont parfois désastreuses », explique-t-elle.

Les personnes atteintes de psychose se retrouvent dans les ruelles, dans les rues et dans les autobus, là où elles consomment davantage. Les citoyens de cette ville et de cette province en paient le prix. Aucun investissement réel n'a été fait pour fournir plus de services.

Marion Willis, fondatrice de Street Links Saint-Boniface