La Manicouagan doit saisir l’occasion offerte par la Régie de l’Énergie, selon le maire de Baie-Comeau

En vertu de la décision rendue hier, Hydro Québec doit notamment réserver un nouveau bloc de 300 Mégawatts à des tarifs fixes pour ces entreprises.

Le maire de Baie-Comeau croit que la Manicouagan a tout ce qu'il faut pour attirer des entreprises du secteur de la cryptomonnaie.

Les dirigeants de la région sont très ouverts à ce genre de projets selon Yves Montigny.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, voit de façon positive le bilan financier municipal de l'année 2017. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Maintenant, il faut être concurrentiel, souligne M. Montigny. Il faut être capable de se démarquer. La ville de Baie-Comeau le fait depuis une bonne année. On a le terrain, on a le climat, on a l'énergie disponible et on est convaincus qu'on a tous les atouts pour être très concurrentiels et être capables d'attirer ici les projets de 50 MW et moins.

Le nouveau processus de sélection des entreprises ayant accès à cette d'énergie s'amorcera bientôt.

D'ailleurs, Hydro-Québec devra faire une place aux plus petits joueurs, car au moins 50 MW sur la quantité totale (300 MW) devront être consacrés aux projets de 5 MW et moins

Baie-Comeau accueille déjà un centre de données de la compagnie GPU.ONE.

À écouter : Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, commente la décision de la Régie de l'énergie en entrevue à l'émission Bonjour la Côte

Une dizaine d'autres entreprises du genre auraient démontré leur intérêt à s'installer dans la Manicouagan, selon le maire de Baie-Comeau.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil