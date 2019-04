Jason Kenney nomme ses ministres

Sonya Savage et Tanya Fir deviennent respectivement ministres de l'Énergie et du Développement économique en Alberta. Elles ont prêté serment mardi matin aux côtés du premier ministre et du reste de son cabinet.

Jason Nixon, député de Rimbey – Rocky Mountain House – Sundre, devient ministre de l’Environnement.

Ric McIver, député de Calgary-Hays, a été nommé ministre des Transports, une fonction qu’il a déjà occupé sous Jim Prentice. C’est le seul membre du cabinet à avoir déjà été ministre.

Travis Toews, député de Grande Prairie-Wapiti, devient ministre des Finances.

Doug Schweitzer, député de Calgary-elbow, devient ministre de la Justice.

Tyler Shandro, député de Calgary-Acadia, devient ministre de la Santé.

Adriana Lagrange devient ministre de l’Éducation

Tanya Fir, députée de Calgary-Peigan, devient ministre du Développement économique du commerce et du Tourisme.

Détails à venir