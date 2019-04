Garderies à Matane : il manque d'éducatrices en milieu familial

C'est la réponse de la directrice aux parents qui ont marché dans les rues de Matane cette fin de semaine, et qui demandaient au gouvernement la mise en place rapide de places en garderie.

Situation en Matanie : 180 enfants sur la liste d'attente du CPE de Matane

la garderie privée les Minis Explorateurs (70 places non subventionnées) a des problèmes financiers

22 enfants ont besoin d’une place rapidement

Mme Desrosiers précise que quatre permis pour garderie en milieu familial sont disponibles maintenant.

On demande des garderies en milieu familial. On cherche des garderies en milieu familial. […] Évidemment, il y a un processus à suivre, mais ça se fait à l’intérieur de deux mois facilement. Brigitte Desrosiers, directrice générale du Centre de la petite enfance de Matane

Pour inciter des gens à faire ce choix de carrière, une journée porte ouverte est prévue dans un mois.

Une centaine de personnes ont marché dans les rues de Matane pour demander des places en garderie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un CPE de 80 places pas avant 2020

Mme Desrosiers souligne que le projet de construction d’une troisième installation de CPE qui doit contenir 80 places et dont l'ouverture est prévue le 4 septembre 2020 peut difficilement être devancé.

Les appels d’offres sont ouverts à partie de ce mardi le 30 avril. Le ministère de la Famille devra donner son aval. Si on est chanceux, nos plans vont être acceptés du premier coup et on va sauver deux mois , explique Mme Desrosiers.

La Garderie les Mini-Explorateurs Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le CPE de Matane ne peut pas transférer les places subventionnées en milieu familial à une garderie privée.

Garderie privée pour les entreprises?

La garderie privée de Matane, les Minis Explorateurs, étudie la possibilité de transformer l'établissement en garderie pour les entreprises, soutient sa directrice, Josée Labrie. L’entreprise x, y, z pourrait réserver des places. Alors c’est les employés qui vont avoir accès à ces places-là , explique-t-elle.

C'est ce qui pourrait être la solution aux problèmes financiers des Minis Explorateurs. Cependant, ce projet aurait des conséquences sur les familles, ajoute la directrice.

Si les entreprises n’ont pas réservé pour ces parents-là, on va être obligé ne pas renouveler cette entente de service là. C’est pour ça que c’est la dernière [solutions] qu’on souhaite, parce que la clientèle actuelle n’aura pas toutes [ses] places à partir du 31 décembre. Josée Labrie, directrice, Garderie les Minis Explorateurs

La directrice rappelle qu'elle a tenté de convaincre le ministère de la Famille de transformer ses places privées et de les subventionner, en vain. Elle n'abandonne pas et continue quand même de faire pression sur le gouvernement pour le faire changer d'idée.

La solution envisagée de devenir un organisme sans but lucratif ne changerait rien à la précarité de l’établissement.