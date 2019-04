Le Musée McCord s'agrandit et reste à son emplacement actuel

Le nouveau Musée sera érigé sur l’emplacement actuel du Musée McCord, et intégrera la rue Victoria qui jouxte le côté ouest du Musée actuel et le terrain de l’ancien restaurant Le Caveau qui se trouvait sur l’avenue du Président-Kennedy.

Pour ce faire, la Ville de Montréal cède les droits d’utilisation de la rue Victoria pour la construction du nouveau musée. Ce site a été retenu après la réalisation d’une étude de faisabilité. Il réunira en un seul lieu trois musées fusionnés au cours des dernières années : le Musée McCord, le Musée Stewart et le Musée de la mode.

Le premier projet prévoyait de déménager le Musée au cœur du Quartier des spectacles. En effet, le stationnement de la Place des Arts, sous Denis Coderre, devait accueillir le Musée McCord. Mais l'administration de Valérie Plante avait plutôt décider de le transformer en parc.

Un croquis du nouveau Musée McCord Photo : DMA

Le don recueilli par le Musée McCord Stewart est le plus important fait au musée depuis plus de trente ans. En 1987, la Fondation J.W. McConnell avait donné 50 millions de dollars au Musée McCord pour permettre son agrandissement et pour créer un fonds de dotation destinés à la conservation de la collection.

Bien que j’habite Toronto depuis plusieurs années, je suis restée une Montréalaise de cœur. Je fais ce don pour célébrer la mémoire de mes parents Lina et Pasquale Gattuso, Montréalais d’origine italienne qui ont choisi cette ville pour fonder leur famille et créer une entreprise agroalimentaire qui porte toujours leur nom et qui continue de rayonner à travers le pays depuis 1936. J’espère que ce nouveau musée verra très prochainement le jour et que mon don incitera les gouvernements, les Montréalais et les ex-Montréalais à se mobiliser pour ce magnifique projet qui viendra enrichir la vie culturelle de Montréal, a déclaré Emmanuelle Gattuso, par voie de communiqué.

Un musée à l'étroit

Un concours d’architecture sera lancé pour réaliser ce projet d’une superficie totale de 300 000 pieds carrés qui permettra de préserver l’édifice patrimonial Percy Nobbs et la façade ouest de l’actuel Musée McCord.

Depuis plusieurs années, le Musée McCord Stewart faisait face à des enjeux d’espace devenus encore plus marquants depuis l’intégration des collections du Musée de la mode en 2017.

Le nombre actuel de salles d’exposition et leurs dimensions restreintes permettent d’exposer à peine 1 % de la collection du Musée.

L’agrandissement du musée devrait permettre de doubler son nombre de visiteurs, de tripler le nombre d’élèves accueillis chaque année au sein de ses espaces éducatifs, et de disposer de l’espace nécessaire pour entreposer et élargir ses collections historiques.