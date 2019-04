Aucune tentative de fraude dans le dépouillement du vote à Gaspé, conclut le DGEQ

Le DGEQ avait annoncé la tenue d’une enquête après qu’on a constaté que tous les votes contenus dans l’urne 61 avaient été attribués indûment à un même candidat . Le recomptage avait entraîné l'élection de la candidate péquiste Méganne Perry Melançon qui faisait face au libéral Alexandre Boulay.

Je suis rassuré que l’enquête démontre que [le dépouillement] ne résulte pas d’une intention de tromper quant aux résultats de l’élection Pierre Reid, Directeur général des élections

Pierre Reid indique que le personnel avait bien comptabilisé les votes attribués à chaque candidat, mais que le problème provenait d’une mauvaise transcription des résultats sur le relevé de dépouillement. Selon lui, il est clair que cette erreur n’a pas été commise de mauvaise foi .

Le directeur général des élections du Québec Pierre Reid Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, 49 des 132 relevés du dépouillement ont subi des corrections , qualifiées de mineures dans l’ensemble.

Pierre Reid explique ces erreurs par un manque d’uniformité dans la formation offerte au personnel de la circonscription . Il admet que les délais impartis pour ces formations sont courts.

J’ai demandé à mon équipe de poursuivre ses efforts pour que les formations soient plus uniformes et pour que le matériel soit plus accessible et efficace , a-t-il mentionné.

Une dizaine d’enquêteurs ont rencontré plus de 150 personnes pour en arriver à ces conclusions.

Plus de détails à venir.